Usa, pubblicate le foto inedite di Epstein morto in carcere: i tentativi di rianimazione, il cappio e le scansioni del collo – Le immagini

Nelle immagini si vede l'imprenditore deceduto in cella, a torso nudo, con indosso i pantaloni arancioni da detenuto

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubbliche nuove immagini legate alla morte di Jeffrey Epstein, il finanziere morto suicida in carcere nel 2019 mentre era in attesa di processo per reati sessuali. Le fotografie fanno parte di un’ampia tranche di documenti con milioni di file diffusi venerdì nell’ultimo rilascio ufficiale relativo al caso. Nelle immagini si vede Epstein, a torso nudo, con indosso i pantaloni arancioni da detenuto. In alcuni scatti è disteso su un lettino medico durante i tentativi di rianimazione da parte del personale, riconoscibile dai guanti chirurgici. In un’altra foto compare una striscia di tessuto arancione che, secondo quanto riportato nei documenti, potrebbe essere stata ricavata dalla biancheria del carcere e utilizzata per impiccarsi alla struttura del letto.

Epstein dopo il decesso in cella

La morte di Epstein

Epstein è morto il 10 agosto 2019 al Metropolitan Correctional Center di Manhattan. Le autorità statunitensi hanno concluso che si sia trattato di suicidio, una versione che negli anni è stata messa in dubbio da numerose teorie complottiste che ipotizzano invece un omicidio. Tra i materiali diffusi dal governo Usa, che abbiamo deciso di non pubblicare integralmente, figurano anche estratti del rapporto autoptico dell’Office of Chief Medical Examiner (OCME) di New York, comprese scansioni relative a lesioni riscontrate nella zona del collo. La pubblicazione rientra in un più ampio processo di declassificazione e trasparenza sui documenti legati all’inchiesta Epstein, uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi anni negli Stati Uniti.