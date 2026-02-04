Bill Gates si dice «pentito» per l’amicizia con Epstein ma nega ogni accusa: «Mai incontrato donne». L’ex moglie Melinda: «Che tristezza»

La filantropa, che ha divorziato dal fondatore di Microsoft nel 2021: «I nuovi dettagli degli Epstein Files? Mi ricordano momenti molto dolorosi del matrimonio»

«Sono stato sciocco a passare del tempo con lui». A parlare è Bill Gates e quel “lui” a cui fa riferimento è Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto suicida e accusato di gestire un enorme giro di prostituzione (anche minorile) quando era in vita, destinato soprattutto a clienti vip. L’ultima pila di documenti degli Epstein Files contiene alcune nuove rivelazioni sui rapporti tra Gates e Epstein. In particolare, c’è uno scambio mail in cui il finanziare racconta di come il fondatore di Microsoft avrebbe contratto una malattia sessualmente trasmissibile dopo rapporti sessuali con ragazze russe.

«La mail sulle malattie sessuali? È Falsa»

In un’intervista a 9 News Australia, il fondatore di Microsoft commenta per la prima volta la vicenda, ammettendo di essere stato «sciocco» e di essersi pentito di averlo conosciuto, ma liquidando tutte le altre accuse e minimizzando – come già fatto in passato – il suo rapporto con Epstein. «Non sono mai andato sull’isola, non ho mai incontrato donne. Più cose verranno fuori, più sarà chiaro che, sebbene il momento sia stato un errore, non ha nulla a che fare con quel tipo di comportamento», dice Epstein. Gates, inoltre, ha bollato come «falsa» l’email in cui il finanziere fa riferimento alle sue malattie sessualmente trasmissibili.

Melinda Gates: «Che tristezza incredibile»

Nel frattempo, a commentare la vicenda è anche Melinda French Gates, ex moglie del fondatore di Microsoft, che a proposito del caso Epstein dice: «È qualcosa di straziante. Ricordo di aver avuto l’età di quelle ragazze, ricordo le mie figlie a quell’eta. Per me è personalmente difficile ogni volta che emergono dettagli. Mi riportano in mente momenti molto, molto dolorosi del mio matrimonio». A chi le chiedeva come la facessero sentire i recenti dettagli sul suo ex marito, Melinda French Gates ha risposto: «Tristezza, una tristezza incredibile». La filantropa, che ha divorziato dal marito nel 2021, ha affermato di essere «felice di essere lontana da tutto questo schifo», in un video di anteprima di un’apparizione al podcast Wild Card della Npr, la radio pubblica americana.

