Bill Gates e le malattie veneree con le escort russe, l’ultimo imbarazzo dall’amico Epstein che sbugiarda il miliardario

01 Febbraio 2026 - 07:37 Giulia Norvegno
Bill Gates e Jeffrey Epstein
Il fondatore di Microsoft già in passato aveva provato a minimizzare sui rapporti con il finanziere pedofilo. Cosa rivela l'ultimo documento diffuso dal dipartimento di Giustizia americano

È in un’email che Jeffrey Epstein si è inviato nel luglio 2013 che torna a sprofondare la reputazione di Bill Gates. Il messaggio, parte dei milioni di documenti resi pubblici dal Dipartimento della Giustizia americano, contiene rivelazioni private del fondatore di Microsoft relative alla sua vita sessuale e soprattutto ai sistematici tradimenti dell’ex moglie Melinda. Epstein accusa Gates di aver contratto una malattia sessualmente trasmessa dopo rapporti con ragazze russe. «Per aggiungere insulto alla ferita mi chiedi ora di cancellare le mail relative alla tua malattia sessualmente trasmissibile e la tua richiesta di antibiotici da passare di nascosto a Melinda», si legge nel messaggio pubblicato dal Daily Mail. Gates fa sapere di considerare false le accuse, così come in passato ha provato a minimizzare. Ma il documento rischia di compromettere definitivamente la sua immagine pubblica.

La parabola discendente di Bill Gates

La parabola di Gates è passata attraverso tre fasi distinte, tra alti e bassi complicati da recuperare. Fino al 2000 era il pioniere che con Microsoft ha reso più accessibile la tecnologia divorando i concorrenti. Un incrocio tra un nerd determinato con una grande visione degli affari. Nel primo ventennio del nuovo secolo la prima trasformazione pubblica, con la sua attività di filantropo. Gates ha promesso di donare quasi tutto il suo patrimonio assieme all’ex moglie Melinda in beneficenza. Ha devoluto circa 100 miliardi di dollari, sradicando malattie endemiche in Africa e convincendo altri miliardari come Warren Buffett a impegnarsi. Ma proprio in questi anni di apparente santificazione, è emersa la gravità dei comportamenti privati per un personaggio con i suoi impegni nel sociale.

Lo scandalo Epstein e la rabbia di Melinda

L’immagine di Gates inizia a sgretolarsi dopo il 2020, con le rivelazioni sui suoi comportamenti sessuali. Il New York Times pubblica un’inchiesta sui rapporti con Epstein nell’autunno 2019, mentre il Wall Street Journal racconta di infedeltà e relazioni con dipendenti Microsoft. Nel 2019 il consiglio d’amministrazione apre un’indagine su una relazione iniziata nel 2000 con una dipendente: Gates si dimette nella primavera 2020. Melinda divorzia nel 2022, furiosa soprattutto per i legami con Epstein. Gates aveva minimizzato conoscendolo «appena», ma emerge che lo ha incontrato varie volte dal 2011 nonostante la condanna per pedofilia. Epstein cercò di coinvolgerlo in un fondo filantropico chiedendo commissioni, ma Gates rifiutò e i rapporti cessarono nel 2014.

I ricatti e le vendette tra Bill Gates ed Epstein

Quando Gates si tira indietro, Epstein passa alle minacce. Nel 2023 emerge che nel 2010 Gates, allora 55enne, iniziò una relazione con Mila Antonova, ventenne informatica e giocatrice di bridge russa conosciuta a un torneo. Nel 2013 Mila racconta tutto a Epstein, che nel 2017 minaccia Gates di rendere pubblica la storia se non tornano a collaborare. Gli ultimi documenti sulle malattie veneree e le prostitute russe hanno raggiunto il fondatore di Microsoft venerdì scorso mentre assisteva alle semifinali degli Australian Open a Melbourne con la nuova compagna Paula Hurd, vedova del CEO di Oracle.

