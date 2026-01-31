«Il principe Andrea a quattro zampe su una donna», le nuove foto che lo inguaiano. Cosa chiedeva Epstein alla sua ex Sarah Ferguson

Il fratello minore di Re Carlo avrebbe partecipato a una cena a casa del finanziere defunto. E nel 2020 le autorità Usa chiesero di interrogarlo

C’è di nuovo lui, il principe Andrea, tra le fotografie dei tre milioni di nuovi file pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti relativi ai clienti di Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto suicida in carcere nel 2019. Alcuni scatti contenuti nei nuovi documenti mostrano Andrew Mountbatten-Windsor, fratello minore di Re Carlo e ormai privo del titolo di principe, inginocchiato a quattro zampe su una donna sdraiata a terra.

Le due nuove foto che raffigurano Andrea

In due delle immagini, lo si vede mentre tocca la donna, non identificata e completamente vestita, sulla pancia. Un’altra immagine lo mostra mentre fissa direttamente la telecamera. Assieme alle foto, ci sono anche diverse nuove mail tra Jeffrey Epstein e un certo «The Duke». Questo soprannome, secondo la stampa inglese, identificherebbe proprio il principe Andrea, che avrebbe partecipato a una cena a casa del finanziere defunto con una donna russa di 26 anni.

Lo scambio di mail con Epstein

I messaggi sono stati scambiati nell’agosto 2010, due anni dopo che Epstein si era dichiarato colpevole di adescamento di minore. In un nuovo scambio tra i due, risalente a settembre dello stesso anno, Epstein annuncia di essere a Londra. «Sto per partire dalla Scozia, dovrei essere a casa per le 18:00. Ti chiamerò quando sarò a casa se puoi darmi un numero da chiamare. In alternativa, potremmo cenare a Buckingham Palace e godere di molta privacy», gli risponde l’utente The Duke. In un altro documento, che risale al 2020, appare la richiesta formale delle autorità statunitensi per interrogare l’ex principe, poiché ritengono che «Andrea possa essere stato testimone e/o partecipante a determinati eventi rilevanti per l’indagine in corso» e che lui stesso «abbia avuto rapporti sessuali con una delle vittime di Epstein».

La replica dell’ex principe inglese

È probabile, scrive la Bbc, che i messaggi e le immagini esercitino ulteriore pressione su Mountbatten-Windsor, che già è stato sottoposto ad anni di indagini per la sua passata amicizia con Epstein. L’ex principe Andrea ha nuovamente rispedito al mittente le accuse, affermando di non aver mai «visto, assistito o sospettato alcun comportamento del tipo che ha successivamente portato al suo arresto e alla sua condanna»

Le email di Epstein con Sarah Ferguson

Nei documenti relativi a Jeffrey Epstein pubblicati dal Dipartimento di Giustizia Usa c’è anche uno scambio di email fra l’ex finanziare e Sarah Ferguson, l’ex moglie di Andrea Mountbatten-Windsor. In una missiva, riportano i media americani, Ferguson ringraziava Epstein per essere il «fratello» che avrebbe sempre voluto. In un’altra email Epstein voleva che Ferguson rilasciasse una dichiarazione in cui affermava che l’ex finanziare «non era un pedofilo» e ammetteva di essere stata «ingannata» nel credere a false accuse contro di lui.

