La domanda sugli Epstein Files irrita Trump, gli insulti del presidente Usa a una giornalista della Cnn: «Sei la peggiore, vergognati» – Il video

Lo scorso novembre, il tycoon aveva insultato un'altra reporter. Anche in quel caso, dopo una domanda sui suoi legami con il finanziere pedofilo morto suicida

«Cosa direbbe alle vittime di Jeffrey Epstein?». È bastata questa domanda, rivolta in un normale punto stampa all’interno dello Studio Ovale, per far inveire Donald Trump per l’ennesima volta contro una giornalista. La reporter finita nel mirino del presidente americano è Kaitlan Collins, corrispondente dalla Casa Bianca per Cnn: «Sei la giornalista peggiore. Ti conosco da dieci anni e non ti ho mai vista sorridere. E vuoi sapere perché non sorridi? Perché non dici la verità. La Cnn è disonesta e dovrebbe vergognarsi di te».

Gli insulti di Trump alle giornaliste

Non è la prima volta che Trump insulta una giornalista. Tra le ultime c’è stata Catherine Lucey, reporter di Bloomberg, a cui il presidente Usa ha detto: «Stai zitta, maialino». Come in quel caso, anche con Collins gli insulti sono arrivati dopo una domanda sugli Epstein Files, la montagna di documenti sulle inchieste a carico di Jeffrey Epstein, il miliardario pedofilo morto suicida e accusato di gestire un enorme giro di prostituzione – anche di minorenni – rivolto a clienti vip. Evidentemente, il tema mette in imbarazzo Trump – che è citato molte volte negli Epstein Files – e che è entrato ai ferri corti con alcuni membri del suo partito proprio sulla questione.

