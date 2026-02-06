Re Carlo contestato per lo scandalo Epstein: «Cosa stai nascondendo su Andrea?». Le proteste anche a Buckingham Palace

Il sovrano inglese è finito sotto accusa per il coinvolgimento del fratello nelle rivelazioni sul finanziarie pedofilo. E intanto cala il consenso per la monarchia

Lo scandalo Epstein investe in pieno la famiglia reale, mettendo a dura prova re Carlo. Ieri, giovedì 5 febbraio, durante una visita ufficiale vicino a Colchester, nell’Essex, il sovrano e la regina Camilla sono stati contestati dalla folla. La motivazione? Il coinvolgimento della Royal Family, in particolare dell’ex principe Andrea, fratello del re. Mentre i sovrani erano in visita per dare supporto ai pub locali, alcune persone hanno cominciato a urlare: «Hai chiesto alla polizia di investigare su Andrea?» e «Darai aiuto nelle indagini su Jeffrey Epstein?».

Lo striscione davanti a Buckingham Palace

Poco prima dell’arrivo di Carlo e Camilla, alcuni attivisti hanno lanciato volantini con la recente foto resa pubblica di Andrea, in cui l’ex principe è ritratto a quattro zampe su una donna sdraiata a terra. Sul retro una scritta che spiega le ragioni della protesta: «La famiglia reale non dovrebbe essere al di sopra della legge». Per capire il clima di tensione che si respira attorno al caso Epstein, basti pensare che le contestazioni ai sovrani inglesi sono arrivate fino a Buckingham Palace, dove il movimento anti-monarchico Republic ha srotolato uno striscione davanti ai cancelli: «Carlo, cosa stai nascondendo?».

Le contestazioni alla Royal Family

La vicinanza dell’ex principe con Epstein è un tema a dir poco ostico per la Royal Family. Andrea continua a rigettare ogni accusa, ma a ogni nuova rivelazione la sua posizione appare via via più difficile da difendere. Lo scorso ottobre, dopo la pubblicazione del memoriale postumo di Virginia Giuffre, la donna che ha accusato l’ex principe di aver approfittato di lei da minorenne, re Carlo ha spogliato il fratello di tutti i titoli, inclusi quelli di principe e di duca di York. Andrea si trova ora in una sistemazione temporanea a Sandringham, tenuta privata del re, lontano da sguardi indiscreti. Non abbastanza, evidentemente, per tenere lontane le polemiche. E come se non bastasse, re Carlo ha un altro problema con cui fare i conti: il consenso degli inglesi per la monarchia continua a erodersi ed è sceso al 60%.

Foto copertina: ANSA/OLIVIER HOSLET | Re Carlo e la regina Camilla, 9 settembre 2022