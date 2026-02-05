La mail di Epstein e l’incontro a Palm Beach con i “Trump boys” nel 2017
Tra i nuovi documenti degli Epstein files rilasciati a gennaio 2026, nel file EFTA02666126 compare uno scambio di email tra Jeffrey Epstein e Boris Nikolic che potrebbe riaccendere i sospetti su rapporti ancora saldi con Donald Trump nei giorni che precedevano il suo primo insediamento alla Casa Bianca.
La corrispondenza tra Epstein e Nikolic risale al 25 dicembre 2016, a poco più di un mese di distanza dalla prima elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti. Nel rispondere al suo interlocutore, Epstein afferma che il 4 gennaio 2017 si troverà a Palm Beach insieme a tutti i “Trump boys”, sottolineando quanto l’incontro risulterà piacevole per lui (“= fun“).
Pochi giorni dopo lo scambio di mail, Donald Trump si trovava a Mar-a-Lago, Palm Beach, la sera del 31 dicembre 2016, durante una festa di Capodanno, come testimoniano le numerose foto dell’evento pubblicate su GettyImages.
Al momento, all’interno degli Epstein files non è stata ancora trovata una prova che dimostri un incontro diretto tra i due a Palm Beach il 4 gennaio 2017. Tuttavia, la mail di Epstein potrebbe ulteriormente mettere in discussione la presunta “rottura” tra i due, collocata attorno al 2004, come dichiarato da Trump nel 2019 a seguito dell’arresto di Epstein.