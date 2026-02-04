Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
CULTURA & SPETTACOLOCapodannoCinaCinema

Spunta Draco Malfoy tra le decorazioni per il Capodanno lunare in Cina: perché è diventato un simbolo portafortuna

04 Febbraio 2026 - 19:39 Ugo Milano
embed
malfoy capodanno lunare
malfoy capodanno lunare
Il noto personaggio della saga di Harry Potter, è comparso su adesivi, calamite e proiezioni giganti, trasformandosi in un improbabile portafortuna

In vista del Capodanno lunare, le decorazioni tradizionali cinesi hanno trovato un nuovo volto, quello di Draco Malfoy. Il noto personaggio della saga di Harry Potter, è comparso su adesivi, calamite e addirittura proiezioni giganti, trasformandosi in un improbabile portafortuna. Il nome cinese del personaggio, «Mǎ’ěrfú», include i caratteri «cavallo» (mǎ) e «buona fortuna» (fú), rendendolo un simbolo propizio per l’anno del cavallo secondo il calendario lunare. Così, nonostante la sua reputazione di antagonista nella saga, Malfoy è stato accolto come un portafortuna insolito per le festività.

Tutti pazzi per Malfoy

In molte abitazioni le tradizionali decorazioni rosse che augurano prosperità e salute sono state, infatti, affiancate dal volto di Malfoy. Negli e-commerce si trovano adesivi e calamite a tema, mentre in un centro commerciale della provincia di Henan il personaggio è stato proiettato a grandezza naturale. Sui social cinesi, foto e video delle decorazioni vengono condivisi dai cittadini con l’hashtag del buon auspicio. Anche lo stesso Tom Felton, l’attore che interpreta di Malfoy, ha notato il fenomeno e condiviso su Instagram uno dei post dedicati al suo nuovo ruolo portafortuna, alimentando l’entusiasmo dei fan.

Il Capodanno lunare

Il Capodanno lunare viene festeggiato non solo in Cina, ma anche in paesi come Corea del Sud, Mongolia e Thailandia, così come nelle loro comunità sparse nel mondo. Le celebrazioni, che quest’anno iniziano il 17 febbraio e terminano il 3 marzo con la festa delle lanterne, durano 15 giorni.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Addio alla borsa blu Ikea, presto sarà sostituita da una nuova shopping bag

2.

Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione, il legale: «L’azienda ha mandato lettere ai locali per non farlo lavorare»

3.

Mediaset e Mfe trascinano Corona in tribunale: chiesti 160 milioni di euro. Tra i richiedenti Pier Silvio Berlusconi, De Filippi, Gerry Scotti e altri

4.

A Tokyo apre il primo parco a tema Pokémon (e per mesi è già sold out). Perché dopo 30 anni Pikachu è ancora ovunque e come tutto ebbe inizio

5.

Laura Pausini: «Sanremo? Me lo chiedevano da 15 anni. Pippo Baudo mi ha convinta»

leggi anche
marilyn monroe
CULTURA & SPETTACOLO

La casa di Marilyn Monroe rischia di scomparire: i proprietari vogliono abbatterla e fanno causa al comune di Los Angeles

Di Alba Romano
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, Lillo sarà co-conduttore alla serata delle cover: l’indiscrezione

Di Alba Romano
Jerry Calà
CULTURA & SPETTACOLO

Jerry Calà in terapia da Maria Rita Parsi, il ricordo della psicologa: «Le sue sedute erano diverse: così mi ha salvato»

Di Giulia Norvegno
doppiaggio senso informazione
LE NOSTRE STORIE

L’arte dell’audiodescrizione e il cinema accessibile

Di Stefano Ciccarelli