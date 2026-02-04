Spunta Draco Malfoy tra le decorazioni per il Capodanno lunare in Cina: perché è diventato un simbolo portafortuna

Il noto personaggio della saga di Harry Potter, è comparso su adesivi, calamite e proiezioni giganti, trasformandosi in un improbabile portafortuna

In vista del Capodanno lunare, le decorazioni tradizionali cinesi hanno trovato un nuovo volto, quello di Draco Malfoy. Il noto personaggio della saga di Harry Potter, è comparso su adesivi, calamite e addirittura proiezioni giganti, trasformandosi in un improbabile portafortuna. Il nome cinese del personaggio, «Mǎ’ěrfú», include i caratteri «cavallo» (mǎ) e «buona fortuna» (fú), rendendolo un simbolo propizio per l’anno del cavallo secondo il calendario lunare. Così, nonostante la sua reputazione di antagonista nella saga, Malfoy è stato accolto come un portafortuna insolito per le festività.

Tutti pazzi per Malfoy

In molte abitazioni le tradizionali decorazioni rosse che augurano prosperità e salute sono state, infatti, affiancate dal volto di Malfoy. Negli e-commerce si trovano adesivi e calamite a tema, mentre in un centro commerciale della provincia di Henan il personaggio è stato proiettato a grandezza naturale. Sui social cinesi, foto e video delle decorazioni vengono condivisi dai cittadini con l’hashtag del buon auspicio. Anche lo stesso Tom Felton, l’attore che interpreta di Malfoy, ha notato il fenomeno e condiviso su Instagram uno dei post dedicati al suo nuovo ruolo portafortuna, alimentando l’entusiasmo dei fan.

Il Capodanno lunare

Il Capodanno lunare viene festeggiato non solo in Cina, ma anche in paesi come Corea del Sud, Mongolia e Thailandia, così come nelle loro comunità sparse nel mondo. Le celebrazioni, che quest’anno iniziano il 17 febbraio e terminano il 3 marzo con la festa delle lanterne, durano 15 giorni.