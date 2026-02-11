L’amica italiana di Jeffrey Epstein scelta da Paolo Sorrentino per interpretare in “LORO” la parte di una olgettina di Silvio Berlusconi

L’incredibile scambio di mail con il finanziere ad agosto 2017 finito nel dossier del dipartimento di Giustizia Usa. «Mi ha notato per strada a Roma e la produzione mi ha offerto la parte»

Un’amica italiana di Jeffrey Epstein ha interpretato la parte di una delle olgettine di Silvio Berlusconi nel film di Paolo Sorrentino, “LORO”. L’incredibile storia è contenuta fra gli “Epstein file” che stanno terremotando mondo della politica e della finanza internazionale. L’identità dell’amica del finanziere è oscurata per proteggerne la privacy, ma il file è allegato al corposo dossier grazie a uno scambio di posta elettronica fra i due avvenuto domenica 6 agosto 2017.

L’amica ha visto a Mykonos una ragazza di Epstein «alta e bionda con gli occhi blu»

A farsi viva con Epstein è stata l’amica italiana, cui il finanziere aveva chiesto di reclutare un assistente particolare di cui non si menziona il genere. «Ciao Jeffrev! Come stai?», scrive lei, «Non ti sentivo da un po’! Ho appena visto la tua e-mail. Torno venerdì da Mykonos e ho un po’ di tempo libero. Mykonos è super divertente. C’è molta gente da Londra e New York. Mi sembra di aver visto una delle tue ragazze lì. La ragazza alta e bionda, con gli occhi blu, che viene a casa tua qualche volta a New York. Che cosa stai facendo? Quali sono i tuoi piani? Sono a Roma adesso e sto pensando a dove andare. Una mia amica mi ha invitato a Panarea in Sicilia, e forse Camillo Caltagirone mi ha detto che potrei andare ad agosto. Mi manchi. Per favore, scrivimi».

Il fotografo di Sorrentino la vede in strada a Roma e le offre di interpretare un’Olgettina

Dopo un breve scambio con Epstein l’amica italiana racconta al finanziere un curioso episodio che le era capitato l’inverno precedente a Roma: qualcuno l’ha notata per strada e le ha chiesto il permesso di scattarle una foto. Fatto lo scatto, le hanno spiegato anche il motivo. «Ho dimenticato di raccontarti una cosa divertente», spiega l’amica a Jeffrey, «quando ero a Roma quest’inverno, mi hanno fermato per strada chiedendomi se potessero farmi una foto per il nuovo film di Paolo Sorrentino, il regista de La Grande Bellezza, film che ha vinto l’Oscar due anni fa. Poi la produzione mi ha chiamato dicendo che Paolo mi ha scelto per una piccola parte in cui sarò una delle ragazze di Berlusconi. Il film parla della vita di Berlusconi e si intitola “LORO”, puoi cercarlo online. Ah, niente di speciale, ma trovo divertente che mi abbiano scelto per essere una delle ragazze di Berlusconi».

Loro acquistato in Italia da Mediaset che non ha mai concesso la trasmissione in streaming

La storia delle ragazze di Epstein si è incrociata dunque sul grande schermo con quella delle olgettine di Silvio Berlusconi. “LORO” di Paolo Sorrentino è uscito in sala nella primavera del 2018, diviso in due parti che sono state proiettate a circa un mese di distanza l’una dall’altra. Accolto favorevolmente dalla critica, ha incassato poco meno di 7 milioni di euro ed è stato candidato a numerosi premi. Nessuna rete televisiva però ha mai trasmesso il film, perché i diritti per il mercato italiano sono stati acquistati da Mediaset che poi ha ritirato la pellicola dal mercato italiano. Altre tv europee hanno invece trasmesso l’opera di Sorrentino sulla vita di Berlusconi, e in Italia si può vederne ancora qualche scena sulle piattaforme social, in particolare su TikTok.