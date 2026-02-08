Epstein e la caccia ai fossili di dinosauro con Robert F. Kennedy Jr e il paleontologo di Jurassic Park

La relazione con il finanziere pedofilo emerge nei files rilasciati dal dipartimento di giustizia. L'escursione alla Pine Ridge Reservation in South Dakota con la caccia di reperti che potrebbe esser illegale

Dai rilascio degli Epstein files emergono reti e relazioni del finanziere pedofilo morto suicida in carcere nel 2019. Tra queste anche la sua passione per ossa di dinosauri e di fossili, con tanto di missione esploratrice con la sua fidanzata Ghislaine Maxwell, che sta scontando una lunga pena detentiva, e l’attuale segretario alla Salute degli Stati Uniti Robert F. Kennedy Jr. e il celebre paleontologo Jack Horner (che fu consulente per il film Jurassic Park). Lo riporta oggi Guido De Franceschi per il Corriere della Sera.

La mail dei fossili trovati con il paleontologo Jack Horner

In un mail del 4 agosto 2012 Epstein scriveva a Maxwell: «А caccia di dinosauri e fossili con Jack Horner al ranch: trovate conchiglie e fossili vecchi di milioni di anni». E Maxwell: «Stupendo. Ma non eravamo andati con lui e con Bobby Kennedy a caccia di fossili in North Dakota?». Ерstein conferma: «Si». Jack

Horner è uno dei più importanti paleontologi americani. II protagonista Alan Grant di Jurassic Park é ispirato proprio alla sua figura. Horner è stato ospite almeno una volta di una delle magioni di Epstein (probabilmente quella in New Mexico). Lo conferma la corrispondenza del finanziere pedofilo. Ospitalità che sembra non aver disdegnato dato che in una delle mail scriveva che «Jeffrey e le ragazze sono stati ospiti deliziosi». Nulla magari di illegale o sinistro ma, sottolinea il Corriere, ma in un articolo di People del 2016 Horner affermava di essere stato mandato in pensione dal Museum of the Rockies, di cui era stato

curatore per oltre 30 anni, per una relazione con una studentessa. Ragazza 19enne che lui sposò, salvo poi divorziare dopo pochi 4 anni, nel 2012.

I rapporti con Kennedy Jr

Maxwell nei suoi colloqui in carcere parlò della ricerca dei fossili anche con FK Jr.. Quest’ultimo per difendersi dall’accusa di aver frequentato Epstein, affermò a Fox News di aver volato sull’aereo del finanziere solo due volte: la prima nel 1993 per andare in Florida con moglie e i figli a trovare sua madre e la seconda per «portare i miei figli a caccia di fossili nella Pine Ridge Reservation in South Dakota». Peccato che andare “a caccia” nella riserva senza il permesso delle tribù di nativi americani figura come reato di appropriazione indebita.



