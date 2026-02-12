Ddl Immigrazione, Meloni: "Chi viene a vivere in Italia deve rispettare regole sennò sarà espulso" – Il video

(Agenzia Vista) Liegi, 12 febbraio 2026 "Oltre al blocco navale il provvedimento prevede molte altre cose, in particolare proprio per garantire la sicurezza ci sono procedure più veloci per espellere gli stranieri che sono stati condannati, ma si ampliano anche i casi in cui si può espellere uno straniero che delinque, aggiungendo reati come violenza pubblico ufficiale, riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, perché se vuoi vivere in Italia devi rispettare le leggi dello Stato italiano oppure viene espulso" così la premier Meloni dal Belgio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev