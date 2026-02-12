Del Fante (Ad Poste): "Con accordo con Farnesina faciliteremo accordi con Paesi strategici" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2026 "Ci siamo rafforzati in questi anni in Italia e adesso, forse anche il momento di cominciare a guardare fuori sia per le attività di supporto alle imprese che esportano. In secondo luogo, per le attività che riguardano la nostra base di investitori, più del 50% degli azionisti in mercato di Poste sono residenti all'estero. In terzo luogo, siccome siamo una storia di successo, con il Ministero possiamo sicuramente andare a collaborare con alcune poste in alcuni Paesi di risultati strategici per il nostro Governo per supportare la crescita degli operatori postali in quei Paesi" così l'ad di Poste Italiane Del Fante dopo aver siglato il protocollo con il Ministero degli Esteri per la promozione dell'export italiano. Courtesy: TgPoste Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev