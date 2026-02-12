Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
POLITICAPunti di VistaVideo

Del Fante (Ad Poste): "Con accordo con Farnesina faciliteremo accordi con Paesi strategici" – Il video

12 Febbraio 2026 - 15:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2026 "Ci siamo rafforzati in questi anni in Italia e adesso, forse anche il momento di cominciare a guardare fuori sia per le attività di supporto alle imprese che esportano. In secondo luogo, per le attività che riguardano la nostra base di investitori, più del 50% degli azionisti in mercato di Poste sono residenti all'estero. In terzo luogo, siccome siamo una storia di successo, con il Ministero possiamo sicuramente andare a collaborare con alcune poste in alcuni Paesi di risultati strategici per il nostro Governo per supportare la crescita degli operatori postali in quei Paesi" così l'ad di Poste Italiane Del Fante dopo aver siglato il protocollo con il Ministero degli Esteri per la promozione dell'export italiano. Courtesy: TgPoste Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Le papere di Petrecca finiscono sul New York Times e il caso sui diritti delle Atp Finals in Parlamento. Bufera sulla Rai: Floridia convoca l’ad

2.

Nicola Gratteri e il referendum sulla giustizia: «Con il sì favoriti ricchi e potenti»

3.

Beppe Sala perde in Europa la guerra dei wc di Milano: la Corte di Giustizia Ue boccia la gara con cui aveva assegnato 110 bagni hi-tech

4.

Remigrazione, «piccole patrie» e la spiegazione sulla “fiamma” nel simbolo: cosa c’è nello statuto del nuovo partito di Vannacci

5.

L’apertura di Vannacci al governo Meloni: sì alla fiducia sull’Ucraina, ma non al provvedimento