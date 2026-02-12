Il Gabibbo picchiato a Milano, l’aggressione per strada mai successa prima: la reazione del ragazzo infastidito – Il video

È la prima volta in 36 anni che la celebre mascotte di "Striscia la notizia" viene malmenata

Prima una spinta e poi la caduta rovinosa a terra. A essere vittima dell’aggressione è il Gabibbo, la celebre mascotte del programma televisivo satirico Striscia la notizia. Le immagini andranno in onda questa sera su Canale Cinque e, precisa Mediaset, immortalano la prima volta in 36 anni di carriera in cui il Gabibbo viene malmenato.

L’aggressione per strada a Milano

L’episodio è avvenuto a Milano, dove il celebre pupazzo rosso è stato inviato sul campo per realizzare un servizio su due storiche battaglie di Striscia la notizia: quella su chi occupa indebitamente il posto auto dei disabili e quella su chi non paga il biglietto della metropolitana, saltando i tornelli. Proprio in quest’ultima missione, il Gabibbo è stato malmenato da un ragazzo.

La voce di Al Bano

Quando la mascotte del programma Mediaset ha provato a chiedere spiegazioni, il giovane, infastidito, l’ha spintonato, facendolo cadere a terra per strada più volte e prendendogli anche il microfono. È la prima volta da quando il Gabibbo è nato – ossia il primo ottobre 1990 – che qualcuno alza le mani su uno dei pupazzi più amati della televisione italiana. Una scena resa ancora più surreale da un particolare: al Gabibbo, per l’occasione, ha prestato la voce Al Bano, ospite della puntata in onda stasera. Motivo per cui indossa una sciarpa e l’iconico cappello panama.