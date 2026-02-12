Compra funghi al supermercato, dentro c’è una blatta: «Il barattolo era sigillato». Scatta la denuncia

La scoperta disgustosa in un punto vendita Lidl in provincia di Bari. Il consumatore ha segnalato il caso al servizio clienti e ora è determinato a denunciare tutto ai carabinieri del Nas

C’era anche una blatta dentro il barattolo di funghi trifolati, che un cliente di un supermercato in provincia di Bari aveva acquistato lo scorso 8 febbraio. Come racconta Il Corriere del Mezzogiorno che mostra anche l’immagine dello scontrino e del barattolo incriminato, l’insetto è stato trovato in una confezione di funghetti trifolati del brand Baresa, comprato nel supermercato Lidl di Mola di Bari, a 20 km dal capoluogo pugliese. Il barattolo sarebbe stato sigillato e integro al momento dell’acquisto del prodotto, confezionato nello stabilimento di Padova, come indicato sull’etichetta. Il cliente ha segnalato l’accaduto sia al punto vendita sia al servizio clienti di Lidl.

Denuncia al Nas per i funghi con la blatta: si punta al ritiro del lotto

Il consumatore ha deciso di andare oltre la semplice segnalazione e di sporgere denuncia formale al Nas dei carabinieri, come spiega la ricostruzione firmata da Lorenzo GIliberti. Sul sito del ministero della Salute al momento non risultato richiami o segnalazioni relativi allo stesso prodotto. Come spiega il Corriere, il cliente vuole ora capire come sia stato possibile che quella blatta sia finita nel barattolo. E, se necessario, ottenere anche il ritiro del lotto dal mercato, prima che altri subiscano la stessa disavventura.