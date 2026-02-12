Il nome di Maddie McCann negli Epstein Files: così un uomo raccontò di averla vista dopo la scomparsa con la socia Ghislaine Maxwell

La bambina inglese, scomparsa nel 2007 in Portogallo e mai più ritrovata, potrebbe essere stata avvistata nel 2009. La testimonianza dell'uomo, però, fu ritenuta inaffidabile dall'Fbi

Nelle oltre tre milioni di pagine degli Epstein Files resi pubblici dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti compare anche il nome di Maddie McCann, la bambina inglese scomparsa in Portogallo nel 2007 e mai più ritrovata. In uno dei documenti, appare infatti una testimonianza che parla di un incontro inquietante. Si tratta di una dichiarazione raccolta nel 2009 da un uomo inglese, ripescata solo ora nei dossier relativi a Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto suicida in carcere nel 2019.

Il nome di Maddie McCann negli Epstein Files

Secondo quanto ricostruito dalla trasmissione Rai Chi l’ha visto?, l’uomo afferma di aver visto in strada, in una città non resa pubblica, una donna somigliante a Ghislaine Maxwell – compagna e collaboratrice di Epstein – insieme a una bambina i cui tratti ricordavano quelli di Maddie. La scena descritta dal testimone ebbe luogo nel settembre 2009, circa due anni dopo la scomparsa della bambina inglese a Praia da Luz, in Portogallo. L’uomo racconta di aver camminato dietro una donna e una bambina e di aver notato come la piccola lo guardasse ripetutamente, con un gesto particolare: teneva la mano vicino all’occhio destro.

La testimonianza all’Fbi

In quel momento, non fece alcuna denuncia. Solo anni più tardi, dopo aver rivisto il volto di Ghislaine Maxwell sui mezzi di informazione in relazione alle vicende giudiziarie di Epstein, l’uomo decise di presentare una testimonianza formale all’Fbi, che oggi figura nei documenti desecretati dal governo Usa. Le autorità britanniche e statunitensi non hanno considerato questa dichiarazione come prova affidabile né come fondamento per riaprire un nuovo filone di indagine ufficiale sul caso McCann.