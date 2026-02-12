Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
Meloni: "Blocco navale altra promessa mantenuta, fermiamo traffico esseri umani" – Il video

12 Febbraio 2026 - 11:45 Redazione
(Agenzia Vista) Liegi, 12 febbraio 2026 "Oggi il Governo ha approvato rafforzare il Governo ha approvato un provvedimento per rafforzare il contrasto all’immigrazione illegale di massa e ai trafficanti di esseri umani. Abbiamo così potuto mantenere un altro impegno che avevamo preso con i cittadini nel nostro programma di Governo del centrodestra. Cioè la possibile di impedire l'attraversamento delle acque territoriali italiane e di condurre i migranti che sono a bordo di quelle imbarcazione sottoposte all'interdizione anche in paesi terzi, in minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale come il rischio di terrorismo ma anche una pressione migratoria eccezionale. Un'opzione compatibile con le nuove regole europee che tra l'altro l'Italia ha contribuito a definire. Per chi diceva che fosse impossibile, ricordo che niente è impossibile per chi è determinato" così la premier Meloni dal Belgio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

