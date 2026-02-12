Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
Meloni: "Mi concentro su prezzi energia, principale minaccia a competitività nostre imprese" – Il video

12 Febbraio 2026 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2026 "A nome dell'Italia, mi sono concentrata e mi concentrerò soprattutto sulla questione dei prezzi dell'energia. Su questo, chiaramente, ci sono delle dinamiche e delle risposte che servono a livello nazionale. La prossima settimana porteremo al Consiglio dei Ministri una misura molto articolata sul tema dei prezzi dell'energia, ma sono anche europee. Se noi non rimuoviamo i problemi che esistono anche a livello europeo, non saremo in grado di dare una risposta sul tema più serio che mette a repentaglio la competitività delle nostre imprese, che è il tema dei costi dell'energia" così la premier Meloni nel corso dell'incontro informale tra i leader europei al castello di Alden Biasen in Belgio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

