La truffa della ballerina su WhatsApp: come funziona il falso “voto per Federica” e cosa rischiate

Se ricevete questo messaggio, contattare telefonicamente il mittente per avvisarlo (ovviamente non via Whatsapp)

Se ricevete un messaggio da parte di un vostro contatto WhatsApp che vi chiede «per favore» di votare per “Federica”, fornendo un link a un sito dove trovate una piccola ballerina in posa da danza, fermatevi! Non si tratta di un concorso reale e non aiuterete nessuna bambina a vincere una borsa di studio per l’istruzione gratuita. L’unico risultato concreto sarà consegnare il vostro account WhatsApp a dei truffatori. Ecco come funziona la truffa e come difendersi.

Per chi ha fretta

Il messaggio non arriva da un numero sconosciuto, ma da un vostro contatto WhatsApp.

Non esiste alcun concorso online per vincere una borsa di studio.

Il link rimanda a un sito creato per sottrarre il vostro account.

Non bisogna mai comunicare il codice WhatsApp ricevuto via SMS.

Inserendo il codice, i truffatori prendono il controllo del vostro account.

L’account violato viene usato per colpire altri contatti.

In caso di dubbio, è necessario contattare telefonicamente il mittente per avvisarlo.

Analisi

Il messaggio, che riportiamo di seguito, non proviene da un truffatore sconosciuto, ma da un contatto reale il cui account è già stato violato:

Ciao! Per favore votate per Federica in questo sondaggio, è la figlia di una mia amica, il premio principale è una borsa di studio per l’istruzione gratuita per tutto il prossimo anno, questo è molto importante per lei. Grazie mille!

La foto della ballerina

Il fatto che arrivi da una persona conosciuta è l’elemento che rende la truffa particolarmente insidiosa. Oltre la fiducia verso un contatto, la truffa sfrutta l’empatia nei confronti di una bambina che inseguirebbe un sogno. Chi non farebbe una buona azione con un gesto così semplice? C’è però un elemento che permette di smascherare subito l’inganno, ossia l’origine della foto.

Una ricerca inversa tramite Google Images (o Google Lens) consente di individuare lo stesso scatto fotografico disponibile gratuitamente su piattaforme di immagini stock come Freepik.

Non si tratta quindi della figlia o nipote di un’amica o amico, ma di una foto generica riutilizzata per rendere credibile la storia.

Come funziona la truffa

Chiarita la falsità dell’iniziativa, ecco il meccanismo operativo della truffa:

Si clicca sul link ricevuto in chat.

Si apre un sito che imita una piattaforma apparentemente “ufficiale”.

Viene richiesto il vostro numero di telefono.

Si riceve via SMS il codice di verifica di WhatsApp.

Il sito chiede di inserirlo per «confermare il voto».

Cosa succede se si casca nella truffa

In realtà, una volta seguite le istruzioni del truffatore non confermerete alcun voto. Il codice a sei cifre ricevuto via SMS serve solo a registrare l’account WhatsApp su un nuovo dispositivo. Ecco le conseguenze:

Venite disconnessi dal vostro account WhatsApp.

I truffatori prendono controllo del vostro account.

Il messaggio della ballerina viene inviato ai vostri contatti Whatsapp per cercare nuove vittime.

Il vostro account viene utilizzato per ulteriori truffe e raggiri usando la vostra identità.

Cosa potete rischiare

Dopo la prima fase, i truffatori potrebbero inviare richieste di denaro ai vostri contatti, con la scusa di emergenze improvvise o difficoltà personali. Le persone che ricevono quei messaggi credono di parlare con voi e, in caso di denunce o segnalazioni, il numero associato alle comunicazioni risulta il vostro.

Per questo motivo è fondamentale non inserire mai codici di verifica su siti esterni e, in caso di ricezione del messaggio, avvisare subito telefonicamente il contatto da cui proviene (ovviamente, non chiamatelo usando Whatsapp).