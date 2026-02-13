La confessione di Robert F. Kennedy Jr: «Sniffavo cocaina dai sedili del water» – Il video

Un intervento legato al periodo pandemico e alla paura nei confronti dei germi

Il ministro della Salute americano Robert F. Kennedy Jr. ospite del podcast “This Past Weekend” del comico Theo Von, ha raccontato il suo passato da tossicodipendente citando un episodio in particolare: «Non ho paura di un germe. Sniffavo cocaina dalle tavolette del water». Non si tratta affatto di una battuta, ma di un passaggio legato al periodo Covid e alla sua scelta di continuare a partecipare a riunioni di recupero anche durante il lockdown.

Il contesto della frase

Nel dialogo con Theo Von, Kennedy stava spiegando perche non voleva rinunciare agli incontri in presenza con il suo gruppo di recupero durante la pandemia. «Non mi importava cosa sarebbe successo, sarei andato a una riunione ogni giorno», ha raccontando quell’episodio estremo per spiegare che, rispetto ai rischi corsi in passato per la droga, il timore del contagio da Coronavirus non rappresentava per lui la minaccia principale.

L’alcolismo, la dipendenza e la morte

Nel corso dell’intervista Kennedy ha chiarito che la sua priorita era un’altra: evitare la ricaduta. «So che questa malattia mi uccidera se non la curo», ha detto riferendosi all’alcolismo e alla dipendenza. Per lui, “curarla” significa frequentare regolarmente le riunioni e mantenere il contatto diretto con altri membri del gruppo.