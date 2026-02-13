Cuore trapiantato danneggiato, sequestrato il box usato per conservarlo, perizia anche sul sistema di trasporto. Sei i sanitari indagati

Tra gli indagati alcuni hanno partecipato all’espianto del cuore a Bolzano, altri al trapianto sul bambino a Napoli. A tutti viene contestato il reato di lesioni colpose

Sei sanitari sono indagati e il contenitore utilizzato per trasportare il cuore trapiantato a un bimbo di due anni e quattro mesi è stato sequestrato dai carabinieri del Nas di Napoli, su delega della Procura. Il piccolo si trova ora in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Monaldi. Il box, un vero e proprio sistema di conservazione e trasporto degli organi progettato per mantenere il cuore a temperature controllate, sarà oggetto di una perizia affidata a consulenti nominati dagli inquirenti. Insieme al contenitore, i carabinieri hanno acquisito tutta la documentazione relativa al caso, che ora gli investigatori stanno analizzando. I magistrati della VI sezione, che si occupano di lavoro e colpe professionali, hanno iscritto nel registro degli indagati sei componenti delle equipe coinvolte: alcuni hanno partecipato all’espianto del cuore a Bolzano, altri al trapianto sul bambino a Napoli. A tutti viene contestato il reato di lesioni colpose.

Il cuore danneggiato dal freddo

Secondo l’avvocato della famiglia del piccolo, Francesco Petruzzi, il cuore sarebbe stato danneggiato dal ghiaccio secco usato per conservarlo: «Dobbiamo capire come è stato possibile non distinguere del ghiaccio freddo (secco) che ha una temperatura di -75 gradi rispetto al ghiaccio ordinario che va dai zero ai 4 gradi: il cuore è arrivato congelato, bruciato da ustioni da freddo». Petruzzi ha sottolineato che, nonostante i tempi stretti tra espianto e trapianto, «l’organo da impiantare andava comunque verificato prima dell’intervento». «Non è chiaro chi abbia materialmente confezionato il box per trasportare il cuore – continua l’avvocato – i reati di natura colposa sono anche di natura omissiva: il Monaldi, come istituto ricevente, aveva il dovere di vigilare sulla preparazione del contenitore».

Fico: «È una vicenda gravissima su cui andrà fatta piena luce»

Anche il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha commentato la vicenda: «Voglio esprimere a nome mio e della Giunta regionale della Campania la più profonda vicinanza alla famiglia del bambino ricoverato al Monaldi. Sono ore di grande apprensione e sofferenza. È una vicenda gravissima e dolorosissima su cui andrà fatta piena luce». Fico ha annunciato anche l’avvio di un’ispezione: «In considerazione dell’estrema gravità del quadro che è andato emergendo, ho disposto l’attivazione dei poteri ispettivi e conoscitivi previsti in capo alla Direzione generale per la tutela della Salute della Regione Campania. Occorre fare totale e assoluta chiarezza su ciò che è successo e accertare ogni responsabilità. Con massima trasparenza e determinazione».