Ultime notizie Festival di SanremoFrancesca AlbaneseJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
ATTUALITÀBambiniCampaniaInchiesteNapoliTrapianti

Cuore trapiantato danneggiato, sequestrato il box usato per conservarlo, perizia anche sul sistema di trasporto. Sei i sanitari indagati

13 Febbraio 2026 - 11:43 Cecilia Dardana
embed
bambino trapianto cuore deteriorato ospedale monaldi napoli
bambino trapianto cuore deteriorato ospedale monaldi napoli
Tra gli indagati alcuni hanno partecipato all’espianto del cuore a Bolzano, altri al trapianto sul bambino a Napoli. A tutti viene contestato il reato di lesioni colpose

Sei sanitari sono indagati e il contenitore utilizzato per trasportare il cuore trapiantato a un bimbo di due anni e quattro mesi è stato sequestrato dai carabinieri del Nas di Napoli, su delega della Procura. Il piccolo si trova ora in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Monaldi. Il box, un vero e proprio sistema di conservazione e trasporto degli organi progettato per mantenere il cuore a temperature controllate, sarà oggetto di una perizia affidata a consulenti nominati dagli inquirenti. Insieme al contenitore, i carabinieri hanno acquisito tutta la documentazione relativa al caso, che ora gli investigatori stanno analizzando. I magistrati della VI sezione, che si occupano di lavoro e colpe professionali, hanno iscritto nel registro degli indagati sei componenti delle equipe coinvolte: alcuni hanno partecipato all’espianto del cuore a Bolzano, altri al trapianto sul bambino a Napoli. A tutti viene contestato il reato di lesioni colpose.

Il cuore danneggiato dal freddo

Secondo l’avvocato della famiglia del piccolo, Francesco Petruzzi, il cuore sarebbe stato danneggiato dal ghiaccio secco usato per conservarlo: «Dobbiamo capire come è stato possibile non distinguere del ghiaccio freddo (secco) che ha una temperatura di -75 gradi rispetto al ghiaccio ordinario che va dai zero ai 4 gradi: il cuore è arrivato congelato, bruciato da ustioni da freddo». Petruzzi ha sottolineato che, nonostante i tempi stretti tra espianto e trapianto, «l’organo da impiantare andava comunque verificato prima dell’intervento». «Non è chiaro chi abbia materialmente confezionato il box per trasportare il cuore – continua l’avvocato – i reati di natura colposa sono anche di natura omissiva: il Monaldi, come istituto ricevente, aveva il dovere di vigilare sulla preparazione del contenitore».

Fico: «È una vicenda gravissima su cui andrà fatta piena luce»

Anche il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha commentato la vicenda: «Voglio esprimere a nome mio e della Giunta regionale della Campania la più profonda vicinanza alla famiglia del bambino ricoverato al Monaldi. Sono ore di grande apprensione e sofferenza. È una vicenda gravissima e dolorosissima su cui andrà fatta piena luce». Fico ha annunciato anche l’avvio di un’ispezione: «In considerazione dell’estrema gravità del quadro che è andato emergendo, ho disposto l’attivazione dei poteri ispettivi e conoscitivi previsti in capo alla Direzione generale per la tutela della Salute della Regione Campania. Occorre fare totale e assoluta chiarezza su ciò che è successo e accertare ogni responsabilità. Con massima trasparenza e determinazione».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Lecce, butta per sbaglio venti lingotti d’oro da 120mila euro nella spazzatura: l’incubo di un 57enne e la corsa per ritrovarli

2.

L’amica italiana di Jeffrey Epstein scelta da Paolo Sorrentino per interpretare in “LORO” la parte di una olgettina di Silvio Berlusconi

3.

Compra funghi al supermercato, dentro c’è una blatta: «Il barattolo era sigillato». Scatta la denuncia

4.

Garlasco e la storia del biglietto anonimo al cimitero: «Ad uccidere Chiara è stato Marco»

5.

Ranucci risponde a Giletti: «Mi attacca perché Report fa ascolti. Mai vista una Rai così»

leggi anche
bambino cuore bruciato ospedale monaldi patrizia mercolino
ATTUALITÀ

L’espianto, l’errore, il trapianto: tutta la storia del bambino dal cuore bruciato

Di Alessandro D’Amato
Cuore bruciato Napoli
ATTUALITÀ

Il cuore per il trapianto “bruciato”, sei sanitari indagati a Napoli. Come sta il bambino e l’attesa di «un miracolo entro 48 ore»

Di Giovanni Ruggiero
cuore danneggiato
ATTUALITÀ

Cuore danneggiato trapiantato al bimbo di due anni: sospesa la direttrice di Cardiochirurgia del Monaldi. Si spera nella “lista europea”

Di Stefania Carboni
bambino trapianto cuore deteriorato ospedale monaldi napoli
ATTUALITÀ

La mamma del bambino che ha ricevuto per errore un cuore deteriorato: «Vogliamo la verità»

Di Alessandro D’Amato
trapianto cuore bambino napoli cuore rovinato
ATTUALITÀ

«Al bambino dell’ospedale di Napoli impiantato per errore il cuore difettoso»

Di Alba Romano
trapianto cuore fallito errore organo napoli
ATTUALITÀ

Il trapianto di cuore fallito per un bambino a causa di un errore nel trasporto dell’organo

Di Alessandro D’Amato