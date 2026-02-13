Calabria sott’acqua, esondano due fiumi nel cosentino: famiglie isolate e strade franate – Il video
Un’ondata di maltempo ha colpito la costa tirrenica calabrese, provocando questa mattina l’esondazione di due fiumi nel cosentino e creando disagi in diverse zone. Il fiume Busento, in località Molino Irto, al confine tra Dipignano e Cosenza, ha invaso le aree circostanti, danneggiando alcune autovetture parcheggiate e isolando alcune famiglie che i soccorritori stanno cercando di raggiungere. Contemporaneamente, il fiume Campagnano è esondato in alcuni tratti tra Cosenza e Rende, riversando acqua e fango sulle strade e rendendo necessaria la chiusura di diversi tratti al traffico.
100 interventi in 48 ore
I vigili del fuoco, la Protezione civile regionale e i carabinieri forestali sono sul posto: solo nelle ultime 48 ore sono stati registrati circa 100 interventi per allagamenti, frane e criticità varie. Su via Lungo Crati, a Cosenza, una porzione di strada è franata, con il transito completamente interdetto. Le piogge hanno superato 260 millimetri di accumulo nell’arco di due giorni. Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha invitato i cittadini alla massima prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti e di evitare le zone vicine ai corsi d’acqua, mentre la macchina dei soccorsi resta pronta a intervenire.
La situazione ad Arpigliano
Situazioni critiche si registrano anche ad Aprigliano, dove il cedimento della sede stradale in contrada San Nicola ha provocato la rottura della condotta principale dell’acqua e di una tubazione del gas. Segnalazioni di frane arrivano anche dalle Serre cosentine e dalla Presila, con disagi sulla Statale 107 Silana-Crotonese. Il maltempo continua a interessare l’area con temporali e venti forti, mentre le autorità raccomandano attenzione e prudenza fino al miglioramento delle condizioni meteorologiche.