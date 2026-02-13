Ultime notizie Festival di SanremoFrancesca AlbaneseJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
Calabria sott’acqua, esondano due fiumi nel cosentino: famiglie isolate e strade franate – Il video

13 Febbraio 2026 - 10:15 Alba Romano
Sono esondati il Busento e il Campagnano: l'acqua ha invaso le aree circostanti. Nelle ultime 48 ore 260 ml di pioggia

Un’ondata di maltempo ha colpito la costa tirrenica calabrese, provocando questa mattina l’esondazione di due fiumi nel cosentino e creando disagi in diverse zone. Il fiume Busento, in località Molino Irto, al confine tra Dipignano e Cosenza, ha invaso le aree circostanti, danneggiando alcune autovetture parcheggiate e isolando alcune famiglie che i soccorritori stanno cercando di raggiungere. Contemporaneamente, il fiume Campagnano è esondato in alcuni tratti tra Cosenza e Rende, riversando acqua e fango sulle strade e rendendo necessaria la chiusura di diversi tratti al traffico.

100 interventi in 48 ore

I vigili del fuoco, la Protezione civile regionale e i carabinieri forestali sono sul posto: solo nelle ultime 48 ore sono stati registrati circa 100 interventi per allagamenti, frane e criticità varie. Su via Lungo Crati, a Cosenza, una porzione di strada è franata, con il transito completamente interdetto. Le piogge hanno superato 260 millimetri di accumulo nell’arco di due giorni. Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha invitato i cittadini alla massima prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti e di evitare le zone vicine ai corsi d’acqua, mentre la macchina dei soccorsi resta pronta a intervenire.

La situazione ad Arpigliano

Situazioni critiche si registrano anche ad Aprigliano, dove il cedimento della sede stradale in contrada San Nicola ha provocato la rottura della condotta principale dell’acqua e di una tubazione del gas. Segnalazioni di frane arrivano anche dalle Serre cosentine e dalla Presila, con disagi sulla Statale 107 Silana-Crotonese. Il maltempo continua a interessare l’area con temporali e venti forti, mentre le autorità raccomandano attenzione e prudenza fino al miglioramento delle condizioni meteorologiche.

