Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
ESTERICambiamento climaticoEvacuazioneInondazioniMaltempoPortogallo

Portogallo in ginocchio per il maltempo, fiumi in piena e città allagate: evacuate centinaia di persone

06 Febbraio 2026 - 12:15 Ugo Milano
embed
Tra i centri urbani maggiormente colpiti figurano Porto e Vila Nova de Gaia, situate sulle due sponde della foce del Douro

Il Portogallo è colpito da una nuova emergenza legata al maltempo, che ha portato fiumi in piena e allagamenti. Forte preoccupazione tra le popolazioni delle aree più esposte. Come previsto dagli esperti, le forti piogge e gli scarichi dei bacini idrografici spagnoli, anch’essi sotto pressione per le recenti precipitazioni, hanno provocato inondazioni in diverse città portoghesi. Tra i centri urbani maggiormente colpiti figurano Porto e Vila Nova de Gaia, situate sulle due sponde della foce del Douro. Nelle prime ore di questa mattina, 6 febbraio, il fiume ha superato gli argini, invadendo alcune aree del lungofiume. Fortunatamente, al momento i danni ai negozi e alle abitazioni risultano limitati.

Evacuate 250 persone

Nonostante ciò, la situazione è stata più critica nella provincia di Santarém, lungo il corso del Tago, dove circa 250 persone hanno dovuto lasciare temporaneamente le loro case. Le autorità hanno disposto l’evacuazione preventiva quando la portata del fiume ha raggiunto valori prossimi agli 8.500 metri cubi al secondo, per evitare rischi maggiori. E il quadro meteo non lascia tregua. Le previsioni indicano che il maltempo continuerà per tutto il fine settimana e per sabato 7 febbraio è previsto l’arrivo di una nuova depressione, chiamata «Marta». Si tratta della quinta perturbazione in due settimane, un fenomeno che i meteorologi definiscono come un vero e proprio «treno di perturbazioni». Le autorità locali invitano la popolazione alla massima prudenza, raccomandando di evitare le zone a rischio e di seguire costantemente gli aggiornamenti sullo stato dei fiumi.

Articoli di ESTERI più letti
1.

In Giappone annullato il festival dei ciliegi in fiore

2.

«Abusò di me un’ora intera», parla una delle vittime di Epstein: «Avevo 16 anni»

3.

Il Washington Post licenzia in tronco l’inviata di guerra mentre è in Ucraina: «Cacciata in piena zona di guerra, sono devastata»

4.

La bimba di 10 anni rilasciata dall’Ice dopo un mese di detenzione in Texas

5.

Le 89 citazioni di Salvini negli Epstein Files: «È seduto sulle mie ginocchia ma non lo sa»

leggi anche
nello musumeci
POLITICA

Musumeci in difensiva su Niscemi: «In Sicilia nove comuni su dieci a rischio frane, non potevo risolvere il problema in 4 mesi». Lo scontro sull’ordine dei lavori

Di Federico D’Ambrosio
roma-maltempo-scuola-chiuse-ordinanza-fake
ATTUALITÀ

Ondata di maltempo in arrivo al Centro-Sud: cosa dicono le previsioni e in quali regioni c’è allerta meteo

Di Ugo Milano
FACT-CHECKING

Queste navi non hanno causato il ciclone Harry e i disastri in Sicilia

Di Open Fact-check
niscemi frana intervista sindaco
ATTUALITÀ

Niscemi, parla Di Martino, sindaco all’epoca della frana del 1997: «Dieci anni per la prima gara della Regione, poi un nuovo stop. Il torrente scava sotto i nostri piedi» – L’intervista

Di Sara Menafra
niscemi frana prima e dopo soldi ponte stretto pnrr
POLITICA

«Per il Ponte ci vuole tempo, l’emergenza a Niscemi è adesso»

Di Alba Romano