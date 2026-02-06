Portogallo in ginocchio per il maltempo, fiumi in piena e città allagate: evacuate centinaia di persone

Tra i centri urbani maggiormente colpiti figurano Porto e Vila Nova de Gaia, situate sulle due sponde della foce del Douro

Il Portogallo è colpito da una nuova emergenza legata al maltempo, che ha portato fiumi in piena e allagamenti. Forte preoccupazione tra le popolazioni delle aree più esposte. Come previsto dagli esperti, le forti piogge e gli scarichi dei bacini idrografici spagnoli, anch’essi sotto pressione per le recenti precipitazioni, hanno provocato inondazioni in diverse città portoghesi. Tra i centri urbani maggiormente colpiti figurano Porto e Vila Nova de Gaia, situate sulle due sponde della foce del Douro. Nelle prime ore di questa mattina, 6 febbraio, il fiume ha superato gli argini, invadendo alcune aree del lungofiume. Fortunatamente, al momento i danni ai negozi e alle abitazioni risultano limitati.

Evacuate 250 persone

Nonostante ciò, la situazione è stata più critica nella provincia di Santarém, lungo il corso del Tago, dove circa 250 persone hanno dovuto lasciare temporaneamente le loro case. Le autorità hanno disposto l’evacuazione preventiva quando la portata del fiume ha raggiunto valori prossimi agli 8.500 metri cubi al secondo, per evitare rischi maggiori. E il quadro meteo non lascia tregua. Le previsioni indicano che il maltempo continuerà per tutto il fine settimana e per sabato 7 febbraio è previsto l’arrivo di una nuova depressione, chiamata «Marta». Si tratta della quinta perturbazione in due settimane, un fenomeno che i meteorologi definiscono come un vero e proprio «treno di perturbazioni». Le autorità locali invitano la popolazione alla massima prudenza, raccomandando di evitare le zone a rischio e di seguire costantemente gli aggiornamenti sullo stato dei fiumi.