Milano Cortina, il Presidente Mattarella incontra Federica Brignone: "Bravissima, ci contavo" – Il video
(Agenzia Vista) Belluno, 12 febbraio 2026 Federica Brignone conquista uno storico oro nel Super-G femminile a Milano Cortina 2026, a soli 315 giorni dal grave infortunio, ricevendo a Cortina i complimenti del Presidente Mattarella mentre le Frecce Tricolori celebrano il quinto oro azzurro ai Giochi. "Bravissima! Hai onorato la bandiera ancora di più. Una medaglia d'oro meritatissima. Ci contavo" le ha detto il Capo dello Stato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev