Sanremo, Mattarella ai partecipanti: "Vi faccio un in bocca al lupo collettivo e imparziale" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2026 "Quello che fate è l'espressione della vostra capacità e del vostro protagonismo di artisti, ma è anche un insegnamento, un impegno, un contributo alla vita culturale, alla società e alla vita del nostro Paese. Sarà per milioni e milioni di persone un appuntamento di grande importanza. Vi ringrazio di essere venuti, spero di non aver creato intralci alle prove facendovi venire qui a Roma, ma è stata un'occasione per me interessante, piacevole, importante per potervi fare un in bocca al lupo collettivo, in maniera di assolutamente imparziale, ve l'assicuro. Auguri e grazie" così il Presidente Mattarella, durante l'incontro al Quirinale con gli i partecipanti della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev