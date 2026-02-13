Scuola, arriva il portale degli sconti per il personale: risparmi su abbigliamento, prodotti per la casa e hi-tech. Ecco come funziona

A chi è rivolta la piattaforma, come si accede, quali sono i vantaggi e i consigli utili per utilizzarla

Cinema e intrattenimento, ma anche prodotti per la casa, di moda o servizi per la famiglia. Sono alcuni dei settori nei quali il personale scolastico ora può ottenere sconti attraverso una nuova piattaforma digitale attivata dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Non è un aumento di stipendio e non interviene sulle retribuzioni che molti insegnanti continuano a denunciare come insufficienti. È, però, un tassello di welfare integrativo che prova ad alleggerire, almeno in parte, il peso delle spese quotidiane. Si tratta, infatti, di un’infrastruttura digitale che consente di scaricare buoni sconto di entità variabile e di utilizzarli con aziende convenzionate.

A chi è rivolta e come si accede

Il portale e le relative agevolazioni nascono dalla convenzione tra il ministero dell’Istruzione e del Merito e Poste Welfare Servizi, società del gruppo Poste Italiane. La platea dei beneficiari è vasta. Il servizio è rivolto infatti a tutto il personale scolastico, dai dirigenti ai docenti, fino al personale Ata, e ai dipendenti diretti del ministero. Per garantire la massima sicurezza e l’esclusività dei vantaggi, l’accesso è consentito unicamente tramite l’area riservata del sito del ministero. La procedura è semplice. Gli utenti devono collegarsi al sito ufficiale del Mim, autenticarsi tramite Spid e selezionare la voce «Agevolazioni per il personale scolastico» presente nel menu a sinistra. Qui spunterà la lista di tutte le aziende e i relativi sconti.

L’are del sito del ministero dell’Istruzione con gli sconti per il personale

Gli sconti per il personale scolastico

Il fulcro della piattaforma è, infatti, rappresentato dai buoni sconto di entità variabile, scaricabili direttamente online e utilizzabili con aziende convenzionate. Gli sconti sono vari. Per l’acquisto di apparecchi elettronici, di elettrodomestici e pacchetti vacanze, sono ad esempio previsti sconti fino al 20%, mentre si arriva ad uno sconto del 30% per l’acquisto di occhiali da vista. Le categorie coinvolte nei nuovi sconti sono:

Cultura e intrattenimento come cinema, teatri, musei

come cinema, teatri, musei Cura della persona e salute

Elettronica ed elettrodomestici

Prodotti per la casa, moda e articoli sportivi , come l’abbigliamento

, come l’abbigliamento Servizi per la famiglia , come i centri estivi

, come i centri estivi Mobilità e trasporti

In arrivo anche la polizza sanitaria

Il piano Welfare per il mondo della scuola era già in parte attivo con agevolazioni, ad esempio, sul trasporto aereo e ferroviario, ma ora è stato allargato e a breve dovrebbe essere attivata anche una polizza assicurativa sanitaria. Lo scorso 29 gennaio, infatti, è stata pubblicata una gara europea.

Consigli utili per l’uso della piattaforma

Messe in saccoccia le informazioni fondamentali per accedere alla piattaforma, vale la pena usarla in modo efficace. Ecco alcuni suggerimenti operativi.