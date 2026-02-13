Napoli, trovato un topo morto nella pentola di una mensa scolastica: scatta l’intervento dei Nas

Nessuno degli alunni ha consumato i pasti provenienti da quella azienda. La segnalazione da un’operatrice della società che gestisce la refezione scolastica

Grave episodio nella mensa dell’istituto comprensivo “G. Costantini”, nel napoletano, dove nella mattina di giovedì 12 febbraio è stato trovato un topo morto all’interno di una pentola destinata ai bambini della scuola primaria. Verso le ore 13 i carabinieri della stazione di San Paolo Belisti sono intervenuti su segnalazione del preside della scuola. Poco prima della somministrazione del pasto, un’operatrice della società che gestisce la refezione scolastica ha scoperto l’animale nel cibo.

L’attivazione dell’Asl

Fortunatamente, nessuno degli alunni ha consumato i pasti provenienti da quella azienda. Immediata è stata l’attivazione del servizio Asl di Marigliano e dei Nas di Napoli, che hanno avviato le verifiche per capire le cause dell’incidente e controllare le condizioni igienico-sanitarie della cucina. Il caso ha suscitato grande allarme tra i genitori e la comunità scolastica, ma al momento non risultano bambini intossicati o in pericolo. Le autorità sanitarie e la scuola hanno assicurato che saranno adottati tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza dei pasti futuri.