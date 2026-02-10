Si filmano con la bandiera nazista mentre fanno il saluto romano, perquisiti 5 studenti di Sulmona. La preside: «Pronte le sanzioni»

Perquisizioni in casa di studenti minorenni, sequestrati i cellulari. Il liceo in provincia dell'Aquila: «Condanniamo qualsiasi gesto riconducibile a ideologie totalitarie»

Si filmano a scuola con una bandiera nazista, mentre fanno il saluto romano e postano il video sui social. È accaduto in un liceo di Salmona, in provincia dell’Aquila in Abruzzo. Le forze dell’ordine hanno perquisito le case di alcuni studenti, minorenni, e sequestrato telefoni cellulari. Sulla vicenda è intervenuto, con un post Facebook, lo stesso liceo che, a proposito dell’inchiesta condotta dalla procura del tribunale dei minorenni dell’Aquila, «esprime piena fiducia nell’operato della magistratura e delle forze dell’ordine, e conferma la propria collaborazione con le autorità competenti per l’accertamento dei fatti».

Il post del liceo

La scuola, si legge ancora, «condanna con assoluta fermezza qualsiasi gesto, comportamento o simbolo riconducibile a ideologie totalitarie, alla discriminazione o all’incitamento all’odio. Tali manifestazioni sono in totale contrasto con i principi della Costituzione, con la missione educativa della Scuola e con i valori di rispetto, inclusione e cittadinanza che quotidianamente promuoviamo». L’istituto, prosegue il post, «avvierà ulteriori percorsi di riflessione per ribadire l’importanza della memoria storica, del rispetto delle differenze e dell’uso responsabile dei social media».

Le sanzioni disciplinari

Il consiglio di classe e la dirigente annunciano che «procederanno con le dovute sanzioni disciplinari e le conseguenti azioni educative, coinvolgendo le famiglie interessate». L’obiettivo, prosegue la preside, resta quello di «trasformare il deplorevole episodio in un’occasione di crescita e consapevolezza. Confidiamo che il lavoro della magistratura chiarisca rapidamente ogni responsabilità personale, evitando indebite generalizzazioni che possano ledere l’intera comunità scolastica, la quale si distingue da sempre per il valore formativo, la partecipazione civica e la promozione della cultura della Legalità».