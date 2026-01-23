Ritrovato il pacco con le pietre d’inciampo smarrito da un corriere nel Milanese: «Salva la cerimonia del 7 febbraio»

Il caso a Sesto San Giovanni dove era stata annullata la cerimonia di posa prevista per sabato 24 gennaio. Il corriere ha assicurato che la consegna avverrà nel più breve tempo possibile

È stato ritrovato in serata il pacco contenente 14 pietre d’inciampo destinate a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, che risultava smarrito, motivo per cui era stato deciso di cancellare la cerimonia di posa. La denuncia dello smarrimento era arrivata ieri – giovedì 22 gennaio – da parte della sezione Aned di Sesto San Giovanni-Monza. Il corriere ha ora assicurato che la consegna avverrà nel più breve tempo possibile. Se la commemorazione prevista per domani mattina è sicuramente saltata, pare salva quella del 7 febbraio come ha spiegato il presidente di Aned (Sesto San Giovanni-Monza), Alessandro Padovani.

Il cambio di programma e il ritrovamento

A dare notizia della scomparsa delle pietre d’inciampo e del conseguente cambio di programma improvviso, con evidente imbarazzo, era stata l’Associazione nazionale ex deportati. L’organizzazione aveva infatti dovuto annunciare con rammarico la cancellazione delle iniziative previste per il 24 gennaio. «Al momento non ci sono tracce del pacco smarrito e non è quindi possibile stabilire se e quando verrà ritrovato e consegnato», aveva chiarito la sezione di Sesto San Giovanni-Monza dell’associazione. Ma in serata è arrivata la notizia del ritrovamento.

A chi sono intitolate le nuove pietre d’inciampo a Sesto san Giovanni