Canada, sparatoria a Tumbler Ridge: 10 morti e 27 feriti

La polizia ritiene che l'autore si sia suicidato. Sette studenti morti in una scuola, altri due deceduti trovati in un'abitazione

Dieci morti e 27 feriti. È il bilancio di una sparatoria a Tumbler Ridge, cittadina di 2.300 abitanti che si trova nella Columbia Britannica in Canada. La polizia canadese ha affermato di ritenere di aver identificato l’autore della sparatoria. Sembra che si sia suicidato. Il primo allarme è arrivato nel primo pomeriggio alla Tumbler Ridge High School. Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato sei persone uccise a colpi d’arma da fuoco oltre al sospettato. Una settima persona ferita è morta durante il trasporto in ospedale.

La strage della Tumbler Ridge High School

Successivamente la polizia «ha identificato un secondo luogo sospetto collegato all’incidente, dove altre due vittime sono state trovate morte in un’abitazione», secondo una dichiarazione. Dovrebbe essere la residenza del killer. «Si trattava di una situazione in rapida evoluzione e dinamica, e la rapida collaborazione della scuola, dei soccorritori e dei residenti ha svolto un ruolo cruciale nella nostra risposta», ha dichiarato Ken Floyd, un funzionario di polizia. Ha rifiutato di fornire dettagli sull’autore della sparatoria. «È stata una giornata incredibilmente difficile ed emotivamente impegnativa per la nostra comunità», ha aggiunto. Tumbler Ridge si trova a oltre 1.000 chilometri a nord-est di Vancouver, la città più grande della Columbia Britannica.

L’indagine

Non è stata diffusa alcuna ipotesi sulle motivazioni della strage. David Eby, governatore della British Columbia, ha parlato di una «tragedia inimmaginabile». L’agenzia France Presse scrive che secondo diversi media canadesi l’autore della sparatoria è una donna, ma la polizia si è rifiutata di fornire dettagli sull’identità del sospettato, che sarebbe morto per «lesioni autoinflitte». Le sparatorie di massa sono rare in Canada, ma questa è la seconda nella Columbia Britannica in meno di un anno. Nell’aprile 2015, undici persone sono state uccise a Vancouver quando un uomo ha investito con il suo camion una folla che celebrava un festival culturale filippino. Nel pomeriggio la sparatoria ha costretto i residenti di Tumbler Ridge e della zona circostante a isolarsi. La città è nota per il turismo all’aria aperta, grazie alla sua vicinanza alle montagne e a un parco geologico.

L’attentatore

L’agenzia di stampa Reuters scrive che la polizia ha descritto l’attentatore come una donna, uno sviluppo insolito poiché le sparatorie di massa in Nord America sono quasi sempre perpetrate da uomini.

Un’allerta della polizia ha affermato che il sospettato è stato descritto come «una donna con un vestito e i capelli castani». Il sovrintendente di polizia Ken Floyd ha successivamente confermato in una conferenza stampa che il sospettato descritto nell’allerta era la stessa persona trovata morta nella scuola. La polizia non ha specificato quante delle vittime siano minorenni.