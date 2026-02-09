Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoOlimpiadi 2026Ucraina
ATTUALITÀAutoGiovaniInchiestePugliaRapineSparatorieUniversità

Assalto al portavalori, la fuga dei rapinatori sull’auto di una studentessa: «Come un’azione di guerra»

09 Febbraio 2026 - 18:00 Ugo Milano
embed
assalto portavalori puglia studentessa università
assalto portavalori puglia studentessa università
Toni Matarrelli, presidente del Consiglio regionale della Puglia: «Rapina compiuta con modalità paramilitari, intollerabile»

C’è anche una giovane studentessa tra le persone rimaste bloccate sulla superstrada tra Lecce e Brindisi durante l’assalto a un portavalori. A darne notizia è il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Toni Matarrelli, che parla di una «rapina compiuta con modalità paramilitari». Al momento dell’assalto, la ragazza era in auto: stava andando all’università per sostenere un esame. La giovane è stata fatta scendere dall’auto su cui si trovava e una parte della banda dei rapinatori ha usato il suo mezzo per fuggire.

Gli spari contro le forze dell’ordine

Matarrelli esprime vicinanza alla studentessa e ai carabinieri intervenuti, «che hanno affrontato il commando armato con straordinario senso del dovere, rischiando concretamente la vita». Il politico pugliese parla di «un episodio di inaudita violenza che ha messo seriamente a rischio la vita di cittadini, degli operatori dello Stato e dei vigilantes impegnati nella scorta al furgone portavalori. Il fatto che un proiettile abbia attraversato l’abitacolo di una pattuglia e che l’auto di un militare in borghese sia stata speronata – aggiunge – restituiscono con drammatica chiarezza la gravità dell’accaduto». Per Matarelli, in conclusione, «azioni di questo tipo, che colpiscono direttamente la sicurezza collettiva, non possono essere tollerate né minimizzate», anche se «gli arresti immediati di alcuni responsabili, effettuati dai carabinieri, testimoniano la pronta risposta dello Stato e la determinazione con cui forze dell’ordine e magistratura contrastano organizzazioni criminali che impiegano metodi di guerra sul nostro territorio».

Foto copertina: ANSA/Max Frigione

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Chi ha ucciso Zoe Trinchero a Nizza Monferrato. Parla l’ex di Alex Manna: «Lo lasciai, era possessivo»

2.

Reggio Emilia, centinaia di segnalazioni per la «truffa della ballerina»: come funziona il virus che accede alle chat di WhatsApp

3.

Zoe Trinchero uccisa a Nizza Monferrato, confessa l’amico: «Le ho dato dei pugni, poi l’ho gettata nel canale». L’aggressione dopo il rifiuto

4.

Sabotaggio ai treni, il Mit: «Chiederemo risarcimenti milionari». Si indagherà per terrorismo e attentato ai trasporti

5.

Riattivato l’account del legale di Corona, Mediaset: «Mai segnalato il suo profilo». E Falsissimo finisce a teatro

leggi anche
assalto portavalori brindisi lecce
ATTUALITÀ

«Guarda, guarda!». L’esplosione e gli arresti: l’assalto show del furgone portavalori a Brindisi – Il video

Di Stefania Carboni
banditi incappucciati rapina roma
ATTUALITÀ

I banditi incappucciati che picchiano e rapinano le donne a Roma

Di Alba Romano
mario roggero gioielliere condannato
ATTUALITÀ

Il gioielliere di Grinzane Cavour che ha ucciso i rapinatori dovrà pagare 780 mila euro di danni

Di Alessandro D’Amato
adamo massa funerali jonathan rivolta
ATTUALITÀ

Le migliaia di sinti in arrivo per il funerale di Adamo Massa: «Chiediamo solo umanità»

Di Alba Romano