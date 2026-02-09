Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoOlimpiadi 2026Ucraina
«Guarda, guarda!». L’esplosione e gli arresti: l’assalto show del furgone portavalori a Brindisi – Il video

09 Febbraio 2026 - 12:20 Stefania Carboni
Due gli arresti. Gli attimi ripresi dagli automobilisti, lungo la statale 613 che collega a Lecce

Un furgone portavalori è stato assaltato questa mattina lungo la statale 613 che collega Brindisi e Lecce, all’altezza di Tuturano. Durante l’azione si è verificato un conflitto a fuoco tra criminali e carabinieri, che non avrebbe portato al ferimento di nessuno dei protagonisti. Per fermare il mezzo, appartenente alla società Btv del gruppo Battistolli, un commando di almeno sei persone a volto coperto aveva posizionato alcune auto di traverso sulla carreggiata, dotate di lampeggianti utili a simulare veicoli delle forze di polizia. Nonostante siano riusciti a far esplodere il portavalori, il gruppo non è riuscito a portare a termine la rapina.

Gli arresti

Il tratto è rimasto momentaneamente chiuso in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra il chilometro 8,300 e il 12,800, all’altezza di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. Anas ha organizzato un percorso alternativo lungo la ex statale 16. Sul posto sono intervenute le squadre dell’azienda e le forze dell’ordine. I carabinieri del comando provinciale di Lecce hanno fermato due membri del commando che si erano dati alla fuga, dopo aver sottratto alcune auto ad alcuni automobilisti in transito.

