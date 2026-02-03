Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
ATTUALITÀInchiesteLazioRapineRomaViolenza sulle donne

I banditi incappucciati che picchiano e rapinano le donne a Roma

03 Febbraio 2026 - 07:46 Alba Romano
embed
banditi incappucciati rapina roma
banditi incappucciati rapina roma
Due colpi in pochi minuti in centro. Con lo stesso modus operandi

Una banda di banditi incappucciati ha aggredito e rapinato due donne a distanza di pochi minuti l’una dall’altra a Roma. La tecnica è didentica: agguati alle spalle, violenza fisica e volti coperti da cappucci per rendersi invisibili alle telecamere e ai testimoni. La prima rapina si è verificata in via dell’Orso vicino a Lungotevere Marzio. Una donna di 34 anni si è trovata nell’androne verso l’ascensore due persone. Prima finisce a terra, poi le rubano la borsa. Infine le minacce: «Non chiamare subito il 112 o torniamo e ti facciamo del male».

La rapina

«Ho pensato allo stupro, ho temuto di morire», ha detto secondo quanto riporta Il Messaggero. Poi si è rifugiata in un ristorante aperto da dove ha chiamato i soccorsi. L’altro agguato è successo in via Rasella nel cuore del rione Trevi. Stavolta è toccato a una turista cilena di 70 anni. Stavolta erano in tre. La donna viene accerchiata, spinta violentemente a terra e scippata della borsa. «Io non porto oggetti di valore proprio per evitare problemi. Mi sentivo protetta dalle mura di casa mia. Invece sono finita a terra, nell’androne, a tremare di paura», dice la prima vittima.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Askatasuna, chi sono gli aggressori del poliziotto: «Mio figlio non ha mai fatto male a nessuno»

2.

Bambino fatto scendere dal bus, l’autista incontra la famiglia: «Sono sollevato, ora l’azienda deve decidere se licenziarmi o meno»

3.

La storia dell’auto sul precipizio di Niscemi

4.

«Perdono l’autista se è sincero, ma mio figlio non dice bugie». La madre del bimbo lasciato giù dal bus: la versione che non la convince e l’incontro

5.

Fotografata al mare da investigatori privati, operaia licenziata a Forlì: «Non era con la madre malata». Ma il giudice la reintegra

leggi anche
assalto portavalori ortona
ATTUALITÀ

Assalto a portavalori sull’A14 a Ortona: chiodi, fumogeni e mezzi dati alle fiamme, traffico in tilt

Di Cecilia Dardana
SPORT

Le confessioni di Baggio a Del Piero: «La rapina a casa ha cambiato la mia vita. Il buddismo la mia fortuna più grande»

Di Alba Romano
15enne picchiato rapinato milano
ATTUALITÀ

Milano, al capo della gang che ha picchiato e rapinato il 15enne convalidato il carcere. «Ha una capacità criminale elevatissima»

Di Alba Romano