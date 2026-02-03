I banditi incappucciati che picchiano e rapinano le donne a Roma

Due colpi in pochi minuti in centro. Con lo stesso modus operandi

Una banda di banditi incappucciati ha aggredito e rapinato due donne a distanza di pochi minuti l’una dall’altra a Roma. La tecnica è didentica: agguati alle spalle, violenza fisica e volti coperti da cappucci per rendersi invisibili alle telecamere e ai testimoni. La prima rapina si è verificata in via dell’Orso vicino a Lungotevere Marzio. Una donna di 34 anni si è trovata nell’androne verso l’ascensore due persone. Prima finisce a terra, poi le rubano la borsa. Infine le minacce: «Non chiamare subito il 112 o torniamo e ti facciamo del male».

La rapina

«Ho pensato allo stupro, ho temuto di morire», ha detto secondo quanto riporta Il Messaggero. Poi si è rifugiata in un ristorante aperto da dove ha chiamato i soccorsi. L’altro agguato è successo in via Rasella nel cuore del rione Trevi. Stavolta è toccato a una turista cilena di 70 anni. Stavolta erano in tre. La donna viene accerchiata, spinta violentemente a terra e scippata della borsa. «Io non porto oggetti di valore proprio per evitare problemi. Mi sentivo protetta dalle mura di casa mia. Invece sono finita a terra, nell’androne, a tremare di paura», dice la prima vittima.