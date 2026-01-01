Le confessioni di Baggio a Del Piero: «La rapina a casa ha cambiato la mia vita. Il buddismo la mia fortuna più grande»

L'intervista al World Sports Summit, con la figlia Valentina

Roberto Baggio, al World Sports Summit, è stato intervistato dall’amico ed ex compagno Alessandro Del Piero, in un incontro dove era presente anche la figlia Valentina, che cura la comunicazione del padre. «La gente si chiedeva dove fossi finito – ha raccontato il Divin Codino – ma a fine carriera sentivo l’esigenza di vivere una vita normale vicino alla mia famiglia e di tornare alla mia terra. Poi, di recente, ho vissuto un bruttissimo episodio. Mi riferisco alla rapina in casa subita da sei malviventi nel 2024: ha cambiato la visione della mia vita, in quei mesi è nato in me il desiderio di mettere al corrente di tante cose la mia famiglia e miei figli. Dovevano capire chi ero, ecco perché oggi siamo qui insieme: è “colpa” di Valentina, mia figlia. Questa esperienza ci lega ancora di più, condividiamo tante cose insieme che danno a questo rapporto ancora più energia. Essere genitori è il lavoro più difficile, sei portato a fare errori ma l’amore per la famiglia esce sempre».

Valentina: «Per mio padre è stato uno choc»

Valentina è la primogenita di casa Baggio. A Dubai, ricostruisce il Corriere della Sera, oltre a padre e figlia erano presenti anche i due fratelli minori, Mattia e Leonardo, e mamma Andreina. «Ero l’unica – ha raccontato la giovane – che non si trovava a casa quando è avvenuta la rapina, ho visto come mio padre ha reagito: è stato uno choc nella nostra vita, così da nove mesi abbiamo iniziato a apportare qualche cambiamento, viaggiamo insieme in Italia e all’estero. Non tutti i mali vengono per nuocere, adesso io lavoro sui social per mio padre e ne curo la comunicazione. Sono molto orgogliosa di vedere quanti ex calciatori e suoi ex compagni gli chiedano con emozione una foto quando lo vedono».

Baggio: «Il buddismo mi ha salvato»

Baggio si è soffermato anche sull’affetto ricevuto dai fan. «È difficile trovare le parole giuste, ho solo cercato di giocare con un amore e una passione infinita per il calcio e lo sport, ho cercato di essere la persona più buona possibile e forse per questo ho toccato il cuore di tante persone. Tutti viviamo momenti belli e negativi ma è determinante cosa riusciamo a fare nel momento difficile, questo testimonia cosa siamo noi nella vita». E ha parlato del buddismo: «Lo pratico da 38 anni e sono eternamente grato a chi mi ha avvicinato a esso. Mi ha cambiato in meglio, è stata la fortuna più grande che ho avuto: ha cambiato in modo profondo la mia vita, se noi stiamo bene riusciamo a far stare bene anche chi ci è intorno e cambiamo l’ambiente intorno a noi. Questa è l’essenza del buddismo: se non siamo felici tutto questo è impossibile. Non l’ho imposto ai miei figli, Valentina per esempio non lo è».



