Assalto a portavalori sull’A14 a Ortona: chiodi, fumogeni e mezzi dati alle fiamme, traffico in tilt

Il blitz ha coinvolto anche tre autovetture e un camion. Ancora sconosciuta l'entità del bottino

Un portavalori è stato assaltato questa mattina intorno alle 6.30 lungo l’autostrada A14, in direzione nord, all’altezza di Ortona, nel Chietino. Sul posto sono intervenute pattuglie del Coa della Polizia di Pescara, i vigili del fuoco e il 118. Al momento non si conosce l’entità del bottino né se siano state effettivamente utilizzate armi durante l’assalto. Secondo quanto riferito, i malviventi hanno disseminato la carreggiata di chiodi e fumogeni, e hanno dato fuoco ad almeno un paio di mezzi. Il blitz ha coinvolto anche tre autovetture e un camion, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Autostrada in tilt

L’assalto ha provocato un blocco del traffico sul tratto interessato: Autostrade per l’Italia segnala circa 1 chilometro di coda in direzione Pescara, in aumento, e consiglia agli automobilisti di uscire a Ortona, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Pescara Sud. Le indagini sono in corso e gli inquirenti stanno verificando se l’azione sia stata pianificata e se siano stati utilizzati strumenti o armi da fuoco. Al momento le autorità non escludono alcuna ipotesi.