Catanzaro, donna si lancia dal balcone con i suoi tre figli: si salva solo la figlia

Ricoverata in gravi condizioni all'ospedale

Nella notte a Catanzaro in via Zanotti Bianco una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. La donna e due bimbi sono morti sul colpo, la terza figlia è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale del capoluogo calabrese. Le cause del gesto non sono al momento note. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato, il personale del 118 e della Medicina legale dell’Università “Magna Grecia”.

L’omicidio-suicidio di Catanzaro

I fatti sono avvenuti in un quartiere dell’immediata periferia della cittò. Oltre alla mamma sono morti due bimbi, di 4 mesi e 4 anni. Una bambina di 6 anni è in ospedale in gravi condizioni. Sul posto la pm di turno Graziella Viscomi, che coordina le indagini, insieme alla Polizia. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando ogni elemento utile a comprendere cosa possa aver spinto la donna al gesto. Gli inquirenti cercano di ricostruire il contesto familiare e personale. Per valutare eventuali situazioni di disagio o di difficoltà economiche o psicologiche. I residenti dicono che si trattava di una famiglia riservata e apparentemente senza problemi.

Schiva e religiosa

La donna deceduta aveva 46 anni. Secondo le prime ricostruzioni della polizia soffriva di lievi disturbi psichici, ma nulla aveva mai fatto presagire un epilogo tragico. La quarantaseienne viene descritta dai vicini come una persona tranquilla, schiva e molto religiosa.

Immagine copertina da: Google Maps