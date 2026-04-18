Asti, uccide la ex moglie e il suo nuovo compagno, poi si suicida gettandosi da una torre

È accaduto a Cossombrato. Il 59enne, di origine albanese, residente in Italia da 20 anni, avrebbe ucciso la ex e il fidanzato con una roncola. Indagano i carabinieri

Ha prima ucciso la ex moglie e il nuovo compagno di lei, poi si è suicidato. È accaduto a Cossombrato, piccolo centro di circa 500 abitanti in provincia di Asti. La vittima è Drita Koni, mentre il presunto autore dell’omicidio è Astrit Koni, 59 anni. Entrambi di origine albanese, vivevano in Italia da circa vent’anni. L’uomo, scrive il Corriere della Sera, avrebbe tentato più volte un riavvicinamento con la donna che, però, non aveva alcuna intenzione di tornare sui suoi passi e aveva invece iniziato una nuova relazione.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, il 59enne avrebbe ucciso la ex e il fidanzato con una roncola, attrezzo agricolo che utilizzava al lavoro. I due corpi senza vita sono stati ritrovati in un campo dell’Astigiano. Dopo l’aggressione, l’uomo si sarebbe allontanato, diretto verso il castello di Cossombrato – di cui aveva le chiavi perché ne era il giardiniere. Arrivato sul posto, si è lanciato dalla torre, uccidendosi. Sono in corso le indagini dei carabinieri.

Foto copertina: ENZODEBE / DREAMSTIME