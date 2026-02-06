Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
ESTERIInchiesteRussiaServizi segretiSparatorieTentato omicidioTerrorismoUcraina

Attentato a Mosca, ferito il vicecapo dell’intelligence militare russa: chi è Vladimir Alekseyev, “mente” dell’attacco all’Ucraina

06 Febbraio 2026 - 16:02 Alba Romano
embed
alekseyev
alekseyev
Il ministro degli Esteri Lavrov punta il dito contro Kiev: «Vogliono far saltare i negoziati di pace»

Il generale russo Vladimir Alekseyev, vicecapo del servizio di intelligence militare Gru, è in fin di vita. L’alto ufficiale russa è stato bersaglio di un attentato a Mosca. Secondo le prime informazioni, qualcuno gli avrebbe sparato alle spalle mentre si trovava nella tromba delle scale. «In un edificio residenziale situato sull’autostrada Volokolamskoye a Mosca, una persona non identificata ha sparato diversi colpi a un uomo ed è fuggita dalla scena. La vittima è stata ricoverata in uno degli ospedali cittadini», ha reso noto questa mattina la portavoce del Comitato Investigativo della Federazione Russa, Svetlana Petrenko.

Lavrov punta il dito contro Kiev

Poche ore dopo la notizia dell’attentato, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha puntato il dito contro Kiev. «Questo atto ancora una volta ha confermato la determinazione del regime di Zelensky nel provocare continuamente, finalizzata a far saltare il processo negoziale», ha affermato Lavrov in conferenza stampa. Più cauto Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, che ai giornalisti si limita a dire: «Le agenzie di intelligence stanno attualmente facendo la loro parte».

Chi è Vladimir Alekseyev

Alekseyev, 64 anni, si è distinto in particolare durante operazioni di intelligence in Siria, dove la Russia è intervenuta militarmente nel 2015 contro i jihadisti e a sostegno del regime di Bashar al-Assad. Alekseyev è il primo vice del generale Igor Kostyukov, che guida l’intelligence militare russa Gru e che era a capo della delegazione russa durante i recenti colloqui con Kiev e gli Usa ad Abu Dhabi. Secondo l’intelligence ucraina, Alekseyev è tra i maggiori responsabili di tutto il supporto preventivo all’invasione del Paese nel febbraio 2022, mese di lancio della cosiddetta «Operazione militare speciale». Fu lui, secondo gli 007 ucraini, a scegliere gli obiettivi per i missili e i blitz aerei in territorio ucraino, organizzare i referendum nei territori occupati e creare strutture amministrative fedeli ai russi nelle province invase dopo il 2022, come la regione di Cherson.

Ti potrebbe interessare

Arrestata una presunta spia

Intanto il Servizio Federale di Sicurezza (Fsb) ha arrestato un cittadino russo della regione di Khabarovsk con l’accusa di per aver fornito informazioni all’intelligence ucraina sulle unità militari impegnate in guerra. «Nella regione di Khabarovsk, sono state interrotte le attività di spionaggio illegale di un agente dei servizi segreti ucraini», ha dichiarato il dipartimento stampa dell’Fsb sul suo sito ufficiale.

Foto copertina: EPA | Andrei Alekseyev (a destra) insieme all’allora premier russo Vladimir Putin in una foto del 2012

Articoli di ESTERI più letti
1.

In Giappone annullato il festival dei ciliegi in fiore

2.

«Non entrate. Chiamate la polizia»: così due genitori hanno ucciso i figli autistici e si sono tolti la vita

3.

Il nuovo video di Jeffrey Epstein e la “figura arancione” in cella prima della morte

4.

«Volete il tunnel e l’aeroporto? Chiamateli Trump»

5.

Eduardo Teodorani: il nipote di Agnelli negli Epstein Files

leggi anche
ambasciata russa tajani
POLITICA

L’ambasciata russa in Italia replica a Tajani: «Per voi Mosca è colpevole in tutto». La frase del ministro sugli attacchi hacker

Di Stefania Carboni
satelliti russi
ATTUALITÀ

«La Russia ha spiato le comunicazioni dei satelliti europei». Il ministro Urso chiama l’Esa

Di Stefania Carboni
piatendosi agenti ice olimpiadi milano cortina
POLITICA

Agenti Ice alle Olimpiadi, Piantedosi: «Nessuna compressione della sovranità italiana. In passato c’è chi ha ospitato i militari russi»

Di Alba Romano