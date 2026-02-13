Ucraina-Russia, nuovo round di negoziati con gli Usa a Ginevra il 17 e 18 febbraio

Ad annunciare la novità il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti. E l'economia di Mosca rallenta: ridotti i tassi di riferimento del 15,5 per cento

Si terranno, nuovamente, una nuova tornata di negoziati tra Russia, Stati Uniti e Ucraina il 17 e 18 febbraio a Ginevra. Ad annunciarlo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Ria Novosti. La delegazione russa sarà guidata dal consigliere presidenziale Vladimir Medinsky.

L’economia russa rallenta: arriva il taglio dei tassi di interesse

Intanto la Banca centrale di Russia ha tagliato di 50 punti base il suo tasso di interesse di riferimento portandolo al 15,50 per cento. La decisione è stata annunciata oggi al termine del meeting di politica monetaria. «L’economia continua a tornare su una traiettoria di crescita equilibrata», ha dichiarato la CBR in una nota, aggiungendo che «valuterà la necessità di un ulteriore taglio del tasso di interesse di riferimento nelle prossime riunioni, a seconda della sostenibilità del rallentamento dell’inflazione e dell’evoluzione» delle previsioni di inflazione.

Il Nyt: gli Usa stanno facendo pressioni su Kiev per dare concessioni in cambio della pace

Washington starebbe aumentando la pressione sull’Ucraina affinché faccia concessioni per un accordo di pace. Lo riporta il New York Times, che cita funzionari ucraini, secondo i quali l’amministrazione Trump punta a porre fine alla guerra entro l’inizio dell’estate, entro le elezioni di midterm. La scorsa settimana, Volodymyr Zelensky ha rivelato che gli Stati Uniti avevano dato a Kiev e Mosca una scadenza a giugno. Resta ancora sul tavolo il nodo sul controllo della regione del Donbass, ucraino fino all’invasione russa nel 2022, ma oggi in gran parte sotto il potere di Mosca.