La madre che picchia la prof davanti alla classe a Casoria

14 Febbraio 2026 - 07:16 Alba Romano
La scuola è la Torrente, frequentata da Martina Carbonaro

Una madre di due studenti è entrata nella scuola Torrente di Casoria chiedendo di parlare con uno dei due figli. Poi è arrivata davanti alla docente di Matematica. E l’ha aggredita, picchiandola e insultandola. La prof è finita in ospedale. Lei è stata denunciata. Sui fatti indagano i carabinieri. La storia la racconta oggi Il Mattino.

Il Torrente è un istituto professionale di formazione alberghiera. La donna è entrata dopo aver salutato i custodi della scuola. Poi se l’è presa con la docente. Prima è entrata, poi si è messa davanti a lei che si è alzata. Poi la lite. Quando la donna è al centro dell’aula decide di aggredire anche fisicamente la professoressa. Prima le urla, poi gli spintoni. Gli alunni le dividono. Intervengono i bidelli. E scatta la denuncia ai carabinieri. Con tanto di certificato medico della docente. Sui fatti indaga la procura di Napoli Nord. La dirigente scolastica si chiama Annamaria Orso.

Qualche giorno prima si era verificato un altro episodio di violenza: il pestaggio di due ragazzi iscritti al secondo anno nei confronti di un alunno iscritto al terzo anno. E si tratta della scuola nella quale era iscritta Martina Carbonaro: la 14enne uccisa dall’ex di fronte alla sua determinazione a troncare la loro relazione.

