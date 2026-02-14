Lo affianca in auto dopo una lite e spara tre colpi, Kevin Muharremi ucciso a 25 anni: arrestato il killer in fuga

La sparatoria all'alba, dopo che la vittima e il suo presunto omicida avevano avuto un litigio in un locale. Il ragazzo raggiunto dai proiettili mentre era in auto con un amico e suo cugino

Stava scappando verso Roma l’uomo sospettato dell’omicidio del 25enne Kevin Muharremi all’alba a Montecalvoli, in provincia di Pisa. L’uomo è stato arrestato lungo il tratto aretino dell’autostrada A1 da due pattuglie della sezione di Battifolle della polizia stradale. Si tratta di un cittadino albanese, connazionale della vittima. L’uomo era in fuga a bordo di un suv dopo aver sparato all’alba contro un’auto in via della Repubblica a Montecalvoli, frazione di Santa Maria a Monte, nel pisano. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Fabio Pelosi.

Chi era Kevin Muharremi

La vittima è Kevin Muharremi, 25 anni, di origine albanese, residente a Fucecchio in provincia di Firenze, dove lavorava in un autolavaggio. Il giovane è stato colpito mortalmente da un proiettile al collo intorno alle 5 del mattino mentre si trovava sul sedile del passeggero di una Fiat Doblò guidata da un italiano, con a bordo anche un cugino. Tre i colpi sparati, secondo una prima ricostruzione: il suv avrebbe affiancato la Fiat Doblò e poi sarebbe partita la raffica. I residenti della zona, richiamati dagli spari e dalle urla dei compagni di Muharremi, hanno chiamato carabinieri e 118 e prestato i primi soccorsi.

La lite in un locale prima dell’omicidio

All’origine dell’omicidio ci sarebbe una lite per futili motivi avvenuta nella notte in un locale di Capanne, nel comune di Montopoli Valdarno. Resta da chiarire se dopo il diverbio sia nato un inseguimento tra le due auto o se il killer si sia presentato successivamente a Montecalvoli. Via della Repubblica è rimasta chiusa alla circolazione per diverse ore per consentire i rilievi della scientifica e del medico legale. I carabinieri del nucleo investigativo stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona e ascoltando testimoni.