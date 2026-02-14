Roma, il tentato rapimento di una bimba di 3 anni davanti a una scuola di Monteverde

Una donna ha detto di essere la babysitter. Quando è stato chiamato il 112 è scappata

L’ipotesi di reato è tentato rapimento di minore. Una donna bionda di 35-40 anni mercoledì 11 febbraio alle 16 si è recata alla scuola Oberdan di Monteverde a Roma. Ha detto che doveva prelevare una bambina di tre anni. Sostenendo di essere la sua baby sitter. Per convincere il personale scolastico ha mostrato una foto scattata nel parco della scuola in cui si vedeva la piccola mentre giocava. I genitori e il personale scolastico l’hanno denunciata. Indaga la squadra mobile di Roma diretta da Roberto Piritto.

Il tentato rapimento

A raccontare la vicenda è Il Messaggero. L’istituto Oberdan si trova in largo Ravizza. Quel pomeriggio i genitori sono in attesa fuori dalla scuola. La signora, in un inglese stentato, dice a una collaboratrice della scuola di fare la baby sitter. Poi mostra sul cellulare che ha in mano la fotografia della bimba. Sembra avere fretta. Per questo la collaboratrice scolastica si insospettisce e si rivolge alle maestre. Che le chiedono di mostrare la delega. Poi chiamano il 112. E lei si allontana a piedi. Quando arriva la polizia se ne è già andata. Successivamente i genitori della bimba confermano di non avere una baby sitter. I due sono entrambi filippini.

La vicenda

Lei lavora come domestica, lui ha impieghi saltuari. La bimba va alla materna da ottobre. Tra le varie piste, quella del gesto isolato di una persona con qualche problema psichico sembra la più probabile. La scuola è dotata di telecamere di sicurezza, ma nessuna avrebbe ripreso la donna. Ieri pomeriggio, all’uscita di scuola, mamme e papà non parlavano d’altro. «Ho mia figlia più piccola che sta nella stessa classe della bimba. La mamma e il papà sono molto riservati. La notizia mi ha allarmato tantissimo. E, col senno di poi, ringrazio l’educatrice che due anni prima non mi ha consegnato l’altra figlia fino a quando non è stata certa che ero il padre», dicono.

Il precedente

Quando la notizia del tentato rapimento ha cominciato a girare nelle chat dei genitori, c’è chi ha ricordato un caso analogo in un’altra materna lungo via dei Colli Portuensi, poi in una terza, sempre in zona Monteverde.