Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
ATTUALITÀAeroportiAlitaliaInchiesteLazioRoma

Alitalia, svolta per chi aveva la tessera «MilleMiglia». 168 soci vincono la class action: ecco come ottenere il rimborso

15 Febbraio 2026 - 13:58 Ugo Milano
embed
alitalia programma millemiglia
alitalia programma millemiglia
I punti accumulati negli anni non sono più carta straccia. La sentenza del tribunale di Roma che riguarda chiunque si trovi nelle condizioni dei ricorrenti: cosa c'è da sapere

Arriva una svolta attesa da anni per i fedelissimi dell’ex compagnia aerea Alitalia. Il tribunale di Roma ha accolto la causa collettiva promossa da 168 soci dello storico programma fedeltà «MilleMiglia», stabilendo che hanno diritto a un risarcimento economico per i punti accumulati tra il 2018 e il 2021 e mai utilizzati. La sentenza non riguarda solo i ricorrenti originali, ma apre una finestra di opportunità per migliaia di altri risparmiatori che si trovano nelle stesse condizioni. La quantificazione del danno è stata fissata in 2 centesimi di euro per ogni miglio posseduto alla data del 27 ottobre 2021, una cifra a cui andranno sommati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati fino al momento del saldo effettivo.

I requisiti

Per poter accedere a questo indennizzo, la sentenza stabilisce che il socio debba aver detenuto un saldo minimo superiore alle 12mila miglia al momento della chiusura dei voli Alitalia. I ricorrenti hanno convinto il tribunale dimostrando come l’impossibilità di accedere ai biglietti premio o ai voli delle compagnie alleate del gruppo SkyTeam avesse svuotato di valore i loro sforzi di accumulo, rendendo i vantaggi promessi del tutto inaccessibili.

Effetti su tutti i clienti

L’aspetto più rilevante della decisione riguarda però la portata del provvedimento, che non si limita ai soli promotori della causa collettiva ma si estende potenzialmente a una platea molto più vasta. La sentenza concede, infatti, a chiunque si trovi nelle medesime condizioni dei primi ricorrenti la possibilità di aderire al procedimento entro 150 giorni dalla pubblicazione dell’atto. Per partecipare all’azione risarcitoria e beneficiare delle stesse condizioni ottenute dai 168 soci, i nuovi interessati dovranno versare una quota di 150 euro a titolo di fondo spese su un conto dedicato e fornire la documentazione necessaria a comprovare il proprio saldo punti.

La decisione

In caso di smarrimento delle credenziali o di mancata risposta da parte della società incaricata della gestione del programma, gli utenti potranno procedere con una richiesta formale di accesso ai dati per ricostruire la propria posizione. I giudici hanno chiarito che, sebbene le società abbiano il potere di modificare termini e condizioni dei programmi fedeltà, queste variazioni non possono mai tradursi in una cancellazione unilaterale dei diritti economici già maturati dai clienti. Questa vittoria legale rappresenta quindi un precedente fondamentale non solo per il caso Alitalia, ma per l’intera gestione dei programmi di loyalty nel settore dei trasporti e dei servizi.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«Vi spiego perché il cuore bruciato doveva per forza essere trapiantato al bambino»

2.

Si presenta con 19 chili di monete da cambiare, lo denunciano: la furbata scoperta in un centro commerciale a Milano

3.

Il Vaticano contro i Cavalieri di Malta: «Vogliono affittare gli spazi dell’ambulatorio dei poveri»

4.

Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale

5.

La madre che picchia la prof davanti alla classe a Casoria

leggi anche
compagnie aeree green
SOSTENIBILITÀ

Compagnie aeree, quali sono le più sostenibili? Sul podio Air France, Ita in fondo alla classifica

Di Gianluca Brambilla
guido scorza garante privacy
ATTUALITÀ

Guido Scorza e le accuse al Garante della Privacy: «Non sapevo che fossero clienti del mio studio»

Di Alba Romano
alitalia cassa integrazione lavoratori
ECONOMIA & LAVORO

Bomba dei giudici su Ita-Lufthansa: ora la Corte Costituzionale può decidere la riassunzione di 3mila ex dipendenti di Alitalia

Di Ugo Milano
alitalia programma millemiglia
ATTUALITÀ

Grosso guaio a Ita Airways: il tribunale reintegra 77 dipendenti di Alitalia. Cosa succederà con Giorgetti e Lufthansa

Di Ygnazia Cigna