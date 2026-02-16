Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
POLITICAReferendumRiforma giustizia

Cnf, Greco risponde agli avvocati per il No alla Riforma Nordio: «Vi capisco, quelle interviste sul sito pubblicate senza la mia autorizzazione»

16 Febbraio 2026 - 19:06 Alba Romano
embed
Francesco Greco
Francesco Greco
Il presidente del Consiglio nazionale forense replica alla lettera aperta di un gruppo di legali che ha lamentato un posizionamento irricevibile sul referendum: «Non ho mai affermato di parlare a nome di tutti gli avvocati italiani, all'interno dell'Avvocatura sussistono posizioni diversificate»

Francesco Greco, presidente del Consiglio nazionale forense, replica alla lettera aperta di un gruppo di legali schierati sul No alla riforma Nordio che ha lamentato come sul sito istituzionale del CNF siano state pubblicate diverse interviste di Greco a favore del “sì”. «Il Consiglio Nazionale Forense è un organo istituzionale che rappresenta l’intera classe forense – così come il suo Presidente – e, dunque, non potrebbe mai schierarsi a favore o contro una riforma costituzionale come quella di cui si discute», avevano scritto i legali. Greco in sostanza dà loro ragione. Esprime «condivisione sul disappunto espresso» anche perché «la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio nazionale forense di mie interviste sul quesito referendario è stata un’iniziativa da me non autorizzata». «Ho stigmatizzato – sottolinea – dando disposizioni perché si provveda alla rimozione».

«Mai detto che parlavo a nome di tutti gli avvocati italiani»

Il numero uno del Cnf esprime la sua posizione con una lettera, precisando che non ha mai «affermato di parlare a nome di tutti gli avvocati italiani, avendo più volte chiarito che all’interno dell’Avvocatura sussistono posizioni diversificate». «Infine tengo a precisare che la mia considerazione sul fatto che solo chi non ha avuto a che fare con la giustizia può essere contrario al quesito referendario si riferisce, chiaramente, ai non addetti ai lavori e, quindi, ai cittadini privi di competenze ed esperienze giudiziarie», ha aggiunto Greco. Neo giorni precedenti Francesco Greco, che è alla guida del Consiglio forense dall’aprile 2023, aveva firmato un intervento sul Foglio in cui si diceva incredulo per le (presunte) parole di Nicola Gratteri sul sì alla riforma della “massoneria deviata“, parlando di una caduta (smentita seccamente) nella «peggiore demagogia».

Foto di copertina: Francesco Greco all’ultimo Congresso del Consiglio Nazionale Forense – Torino, 16 ottobre 2025 (ANSA/ALESSANDRO DI MARCO)

Articoli di POLITICA più letti
1.

Di Pietro passa Gratteri ai raggi X, la sparata sul referendum e le polemiche: «Vi spiego perché lo fa. E perché ormai non ha più vergogna»

2.

Le vignette di Natangelo che hanno fatto infuriare Giorgia Meloni

3.

Sondaggi referendum, risultato in bilico. E Meloni è pronta a scendere in campo

4.

Gratteri contro tutti, la sua verità sul referendum: «Chi vota Sì è massone? Mai detto, ecco cosa penso veramente»

5.

Il referendum spacca pure gli avvocati, la rivolta contro il presidente Francesco Greco: «Basta fare campagna per il Sì a nome di tutti»

leggi anche
carlo nordio finanziatori comitato no
POLITICA

Nordio vuole la lista dei finanziatori del comitato No al Referendum. La risposta dell’Anm: «Non li abbiamo, rischio privacy»

Di Federico D’Ambrosio
carlo-nordio-camera
POLITICA

Il ministro Nordio e il sistema para-mafioso del Csm: «Sono parole di Di Matteo»

Di Alba Romano
Francesco Greco
POLITICA

Il referendum spacca pure gli avvocati, la rivolta contro il presidente Francesco Greco: «Basta fare campagna per il Sì a nome di tutti»

Di Diego Messini