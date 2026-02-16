Emergenza maltempo, Meloni: "Stiamo cercando di dare una risposta complessiva alle aree colpite" – Il video

(Agenzia Vista) Caltanissetta, 16 febbraio 2026 "Prevediamo diverse centinaia di milioni di euro per il ripristino della rete infrastrutturale e dei servizi, e quindi impatta ovviamente e riguarda anche la questione di Niscemi. Prevede l'indennizzo e iniziative di sostegno per le attività economiche che sono state coinvolte. C'è la sospensione dei tributi e vale ovviamente anche per Niscemi, ma vale per tutti i territori che sono stati coinvolti. Ci sono ammortizzatori sociali sui quali sta lavorando il Ministero del Lavoro, sia per i lavoratori dipendenti, sia per i lavoratori autonomi che non possono lavorare a causa, ovviamente, degli eventi che ci sono stati. Ci sono i ministeri, si sono mobilitati e hanno messo da soli a disposizione, al netto delle risorse ulteriori del Ministero delle Finanze, circa 170 milioni di euro solo i ministeri per attività che riguardano vari campi. Quindi stiamo cercando di dare una risposta complessiva a tutti i territori coinvolti, chiaramente in raccordo con i presidenti delle Regioni che sono i commissari per l'emergenza delle tre Regioni, quindi il presidente Schifani, il presidente Occhiuto, il presidente Todde " così la premier Meloni visitando Niscemi e le altre aree colpite dal Ciclone Harry. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev