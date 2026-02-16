Giuli: "Abbiamo mantenuto promessa fatta ad Arezzo, far tornare la Minerva nella sua sede" – Il video

(Agenzia Vista) Arezzo, 14 febbraio 2026 "È una giornata di grande gioia perché abbiamo mantenuto una promessa fatta alla comunità di Arezzo, alla sua Giunta e alla sua popolazione: far tornare la Dea Minerva nella sua sede di origine. È un momento di gioia perché tutte le istituzioni hanno collaborato fattivamente: gli enti locali, il museo di Firenze sotto la giurisdizione del Ministero della Cultura, facendo in modo che Arezzo potesse riappropriarsi di quello che rappresenta la divinità Minerva, cioè l'ingegno, l'intuito, l'intelletto, l'operosità di questa meravigliosa città. Questa giornata rappresenta solo l’inizio di un percorso comune in cui le straordinarie opere di arte antica ritornano nella loro sede d'origine, riunendo le energie, le consapevolezze e le aspettative della comunità. L'idea fondamentalmente è trasformare la rivalutazione di una straordinaria opera d'arte in un elemento di concordia tra istituzioni diverse. Il Piano Olivetti segue questa filosofia e lavora affinché i semi di comunità, che sono le nostre opere e il nostro patrimonio culturale, possano germogliare e fiorire ancora" così il Ministro Giuli, a margine dell'inaugurazione della mostra “La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata”, ad Arezzo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev