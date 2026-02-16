Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
POLITICAPunti di VistaVideo

Guerra in Ucraina, Tajani: "L'Europa parli con una sola voce con Mosca" – Il video

16 Febbraio 2026 - 12:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Monaco, 15 febbraio 2026 "Io credo che l'Europa debba parlare con una voce unica, non deve essere un Paese solo che parla. Ieri eravamo tutti insieme a parlare con Zelensky e credo che sia giusto che tutta l'Europa parli, anche perché le sanzioni sono state inflitte da tutta l'Unione Europea, non da un Paese solo. Così come noi non abbiamo mai parlato da soli con gli Stati Uniti. Abbiamo parlato, ma sempre poi favorendo il dialogo con l'Unione Europea, tutto nell'interesse dell'Unione Europea, in perfetta sintonia con l'Unione Europea" così il Ministro Tajani, a margine della riunione Ue a Monaco sulla sicurezza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Di Pietro passa Gratteri ai raggi X, la sparata sul referendum e le polemiche: «Vi spiego perché lo fa. E perché ormai non ha più vergogna»

2.

Le vignette di Natangelo che hanno fatto infuriare Giorgia Meloni

3.

Sondaggi referendum, risultato in bilico. E Meloni è pronta a scendere in campo

4.

Gratteri contro tutti, la sua verità sul referendum: «Chi vota Sì è massone? Mai detto, ecco cosa penso veramente»

5.

Il referendum spacca pure gli avvocati, la rivolta contro il presidente Francesco Greco: «Basta fare campagna per il Sì a nome di tutti»