Guerra in Ucraina, Tajani: "L'Europa parli con una sola voce con Mosca" – Il video

(Agenzia Vista) Monaco, 15 febbraio 2026 "Io credo che l'Europa debba parlare con una voce unica, non deve essere un Paese solo che parla. Ieri eravamo tutti insieme a parlare con Zelensky e credo che sia giusto che tutta l'Europa parli, anche perché le sanzioni sono state inflitte da tutta l'Unione Europea, non da un Paese solo. Così come noi non abbiamo mai parlato da soli con gli Stati Uniti. Abbiamo parlato, ma sempre poi favorendo il dialogo con l'Unione Europea, tutto nell'interesse dell'Unione Europea, in perfetta sintonia con l'Unione Europea" così il Ministro Tajani, a margine della riunione Ue a Monaco sulla sicurezza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev