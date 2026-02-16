Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
POLITICAPunti di VistaVideo

Il Presidente Mattarella a Nuoro per il centenario del Premio Nobel a Grazia Deledda – Il video

16 Febbraio 2026 - 12:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Nuoro, 14 febbraio 2026 Nuoro ha celebrato la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’inaugurazione dell’Anno deleddiano, nel centenario del Nobel a Grazia Deledda, con una cerimonia al Teatro Eliseo, il coinvolgimento di studenti e istituzioni, e la visita alla casa museo: un momento di forte partecipazione popolare e di riconoscimento del contributo culturale di Nuoro e della Sardegna al Paese. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Di Pietro passa Gratteri ai raggi X, la sparata sul referendum e le polemiche: «Vi spiego perché lo fa. E perché ormai non ha più vergogna»

2.

Le vignette di Natangelo che hanno fatto infuriare Giorgia Meloni

3.

Sondaggi referendum, risultato in bilico. E Meloni è pronta a scendere in campo

4.

Gratteri contro tutti, la sua verità sul referendum: «Chi vota Sì è massone? Mai detto, ecco cosa penso veramente»

5.

Il referendum spacca pure gli avvocati, la rivolta contro il presidente Francesco Greco: «Basta fare campagna per il Sì a nome di tutti»