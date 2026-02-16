Il Presidente Mattarella a Nuoro per il centenario del Premio Nobel a Grazia Deledda – Il video

(Agenzia Vista) Nuoro, 14 febbraio 2026 Nuoro ha celebrato la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’inaugurazione dell’Anno deleddiano, nel centenario del Nobel a Grazia Deledda, con una cerimonia al Teatro Eliseo, il coinvolgimento di studenti e istituzioni, e la visita alla casa museo: un momento di forte partecipazione popolare e di riconoscimento del contributo culturale di Nuoro e della Sardegna al Paese. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev