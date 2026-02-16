Mattarella: "Fondamentale il contributo delle Isole per l'Italia" – Il video

(Agenzia Vista) Nuoro, 14 febbraio 2026 "Prima di tornare nel continente, come diciamo noi tutti isolani, non potevo non esprimere con grande calore, con grande convinzione, l’apprezzamento per quanto fornisce questa città, questa Regione, al nostro Paese. È un momento importante nella vita del mondo, non sempre chiaro, non sempre ordinato, ma il contributo che le nostre Regioni forniscono alla vita nazionale è un contributo indispensabile per affrontare tutti i problemi e le emergenze che si presentano" così il Presidente Mattarella, intervenendo alla celebrazione del centenario del premio Nobel a Grazia Deledda a Nuoro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev