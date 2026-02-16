Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
POLITICAPunti di VistaVideo

Meloni: "Per Niscemi 150 milioni di euro e commissario straordinario Ciciliano, mercoledì in Cdm" – Il video

16 Febbraio 2026 - 14:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Caltanissetta, 16 febbraio 2026 "Porteremo mercoledì in Cdm un decreto che si occupa di Niscemi e dell'alluvione, distinguendo le due questioni. Per Niscemi c'è uno stanziamento specifico di 150 milioni di euro e ci sarà la nomina di un commissario straordinario, che è il capo della protezione civile, il prefetto Fabio Ciciliano, perché non volendo perdere neanche un giorno di tempo così siamo già operativi con la struttura. Le risorse sono dedicate alle tre grandi priorità soprattutto: la demolizione delle case che devono essere demolite, la messa in sicurezza del territorio e ovviamente gli indennizzi per chi ha perso le case e anche per le attività produttive al netto di quello che è stato già fatto e al netto di quel che prevede il resto del decreto" così la premier Meloni visitando Niscemi e le altre aree colpite dal Ciclone Harry. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Di Pietro passa Gratteri ai raggi X, la sparata sul referendum e le polemiche: «Vi spiego perché lo fa. E perché ormai non ha più vergogna»

2.

Le vignette di Natangelo che hanno fatto infuriare Giorgia Meloni

3.

Sondaggi referendum, risultato in bilico. E Meloni è pronta a scendere in campo

4.

Gratteri contro tutti, la sua verità sul referendum: «Chi vota Sì è massone? Mai detto, ecco cosa penso veramente»

5.

Il referendum spacca pure gli avvocati, la rivolta contro il presidente Francesco Greco: «Basta fare campagna per il Sì a nome di tutti»