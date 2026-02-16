Poste Italiane estende il servizio passaporti a 5100 uffici postali, il servizio – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 febbraio 2026 Undici nuove province e record di oltre 900 passaporti rilasciati in un solo giorno. Dal nord al sud, continua a espandersi il servizio di rilascio e rinnovo dei passaporti firmato Poste Italiane. Nei piccoli comuni grazie al Progetto Polis, ma anche nelle grandi città, il Gruppo ha erogato ben 15600 passaporti nel solo mese di gennaio, superando il precedente picco di 13600 del marzo 2025. In totale, sono circa 159mila le richieste, 117mila delle quali negli uffici Polis, nei quali i cittadini hanno scelto, nel 79% dei casi, il servizio di consegna a domicilio di Poste Italiane. Courtesy: TgPoste Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev